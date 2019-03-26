脊椎剩半條！她產「超畸形男嬰」險死躺1個月...惡婆：再懷下一個



▲男嬰因畸形被外國人領養，沒想到惡婆要媳婦再懷下一個。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導



長輩們「重男輕女」的傳統觀念，真有隨著時代的進步而慢慢消弭嗎？一名孕婦懷了一男一女的雙胞胎，當時懷胎6個月即入院安胎，安胎藥已使用到最頂級，卻因副作用併發高死亡率的心肌炎，但婆婆交代「女生沒關係，男生一定要留著」，沒想到男嬰出生後患有聯合畸形，婆婆竟當做沒這個孫子，不斷逼她再懷下一個，直到生下健康男寶寶為止。

婦產科名醫陳保仁日前在《醫師好辣》節目中分享自己擔任住院醫師時印象深刻的個案，一名女子懷了一男一女的雙胞胎，因體質關係6個月即入院安胎，且安胎藥已用到最高級，但藥物產生副作用使她不幸併發心肌炎，死亡率極高。在當年重男輕女觀念根深蒂固，再加上老公三代單傳，婆婆在搶救孩子、狀況危急的情況下竟交代：「女生沒關係，男生一定要留著」。



▲男嬰一出生因「聯合畸形」全身一連串異常。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

該名媽媽開刀後在加護病房躺了快1個月，差點要心臟移植，所幸最後命救回來了，龍鳳胎也平安出生，但男嬰身體卻嚴重異常，患有「聯合畸形」。陳保仁說，男嬰脊椎只有半條，衍生出腎臟有問題、肛門有問題、心臟有問題，更嚴重的是下半肢通通沒長，只長到膝蓋位置。婆婆見狀竟嗆：「我們家沒有這種異常的小孩」，最後孩子被外國人領養，但據說另一名女嬰出生後也沒特別得到疼愛。

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陳保仁接著說，媽媽因生產加上心肌炎開刀，在加護病房住了1個月才離開，但據說3、4個月後該名女子回診時，在主治醫師關心後竟得知「婆婆還逼她要懷下一個」，讓他非常驚訝，「她其實心臟才剛恢復，這個我們是覺得很恐怖，這下一胎還是非常危險」，惡婆婆誇張行徑讓現場所有人都傻眼。