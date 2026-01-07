中榮陷入廠商開刀爭議　北榮院長表示遺憾「相信是個案」

▲台北榮總院長陳威明，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術，衛福部今天（7）已發函台中市衛生局調查。台北榮總院長陳威明受訪表示，北榮對於外部人員進入開刀房非常嚴格，需由院長簽核，但也坦言無法完全避免廠商，因為是引進新醫材必要過程。陳威明也為中榮緩頰，他相信中榮管理也非常嚴格，這應該是個案。

台中榮民總醫院近日驚傳嚴重醫療倫理爭議，神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁、醫師廖致翔被爆料，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，主刀的醫師竟僅在一旁「插手納涼」，觀看廠商進行高難度的內視鏡手術。

陳威明今日下午出席第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」服務類年度授獎典禮，受訪談及中榮風波，他表示「發生這個事情，我覺得是很遺憾！」國家級的醫學中心對此規定非常嚴格，相信中榮管理也非常嚴格，這個應該是個案，相信中榮會依法來處理。

陳威明指出，北榮對於外部人員進入手術房的管理非常嚴格，自己當副院長開始就三令五申，廠商絕對不可以「刷手」上台，如果被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分；現在北榮的廠商要進入開刀房，都要經過院長核可，因為那是軍事重地，我們管得非常嚴格，上刀是絕對不可能。

不過陳威明也坦言，廠商進入手術室不能完全避免，因為有些新醫材、新設備剛進來，廠商比較熟悉，醫院同仁還不熟悉，比如說一個複雜的手術要拆器械，廠商可能會在旁邊協助，避免拆錯，頂多用雷射筆做提醒，這是醫療進步難免的過程，但只要醫療人員對於這個手術上手了，廠商就不准進來了。

中榮回應，已經成立專案小組調查，因影片相當模糊，對於時間、地點、醫師身分甚至廠商身分等都還要進一步確認。衛福部表示，已經發函台中市衛生局調查；部長石崇良表示相關行為涉及密醫問題，會要求中榮一週內提出報告釐清責任，查證屬實一定要究責，如果管理上有很大的問題不排除醫院需重新評鑑。