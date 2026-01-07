稱「衛福部沒少子化辦公室」遭打臉　石崇良急改口：有任務編組

▲衛福部長石崇良說明少子女化對策政策機制。（圖／衛福部提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部是否成立「少子女化辦公室」爭議持續，衛福部長石崇良今（7）早答詢時表示「衛福部確實沒有成立」，遭民眾黨立委黃國昌稱其「公開打臉行政院說謊」。石崇良下午透過衛福部發布聲明改口「經過我們再仔細翻閱之後，事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立一個任務編組」。

黃國昌上午於立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢石崇良時質疑，先前他曾說少子女化辦公室是騙局一場，結果行政院派發言人稱有成立，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料交出來，但衛福部不交，「要你們交資料到現在不交，現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？今天下班以前送來有沒有問題？」

石崇良回應「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」，讓黃國昌直呼「沒有成立，講得非常的好，今天衛福部的部長公開打臉行政院說謊。」

國民黨立委羅智強質詢時表示，衛福部在立法院第九屆第四會期的專案報告，內容提及「少子女化對策辦公室」運作現狀、政策目標及達成進度。反問「是看到什麼奇怪的靈異事件嗎？部長說沒有，但衛福部的專案報告說有，而且還開了6次會。」

石崇良下午發布聲明與影片澄清，有關衛生福利部少子女化辦公室的沿革，經過再仔細翻閱之後，事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立一個「任務編組」，建立一個平台，在衛福部下召集各相關的司署共同討論、提出一些政策，並非實體辦公室。

石崇良說，後來該議題在行政院非常重視的情形之下，2018年拉高到行政院層級，提出少子女的對策計畫，為此衛福部角色就轉換，搭配整個行政院規劃，加入了其他部會，擴大至教保、友善職場及育兒支持等，今年更擴大到少子女化對策計畫2.0，擴大到全面的生育跟養育的支持。

衛福部說明，行政院亦已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善之生育環境。衛福部將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作。

石崇良呼籲，應該要投入更多資源、政策，希望改變低生育率問題，期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。