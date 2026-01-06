驗光人員「師徒制」走入歷史！明起無照驗光、配眼鏡最高罰15萬

▲民眾配眼鏡一定要找合格驗光師（生），資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

《驗光人員法》的十年緩衝期今（6）日正式屆滿，明天起未取得資格者將不能再施行驗光、配眼鏡服務。衛福部醫事司表示，落日條款屆滿之後，只有具驗光生、驗光師身份的驗光人員可以執行驗光業務，否則將面臨3萬以上、15萬以下罰鍰。新北市驗光師公會指出，國內取得資格專業人力充足，民眾配鏡不會受到影響，反而更有保障。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，《驗光人員法》於2016年1月6日公布施行，明訂驗光屬具專屬性與排他性的專業行為，不具資格者不得執行，當初基於信賴保護原則，提供5年5次特考及10年過渡期，如今期限已滿，制度正式回歸原規範，未具驗光人員資格卻擅自執行驗光業務者，將依第43條處3萬至15萬元罰鍰。

根據衛福部統計，目前驗光人員領證人數為1萬5,569人，其中驗光師6,221人、驗光生9,348人；執業登記人數為8,967人，其中驗光師4,553人，驗光生4,414人。

新北市驗光師公會理事長黃群宸受訪表示，目前驗光師、驗光生人力充足，衛福部醫事機構查詢可以找到全國驗光所數量與分布，目前除連江可能還沒有，其他地區都有設立，對民眾接受服務不會有太嚴重問題；過往師徒制沒有相關學歷背景者，大多在這段時間都已經補齊資格及證照，整體產業衝擊不大。

新法對民眾而言更是有權益保障，黃群宸分析，驗光配鏡是很專業的工作，過去缺乏標準規範，無法確認民眾拿到的眼鏡跟隱形眼鏡數據是否具有一定的參考價值，但法案通過後，相關單位資料必須留存，若未來驗光有爭議，也可以要求服務場域調閱資料確認，整體上對民眾更有幫助。

黃群宸也補充，驗光生與驗光師在一般配鏡驗光沒有差異，但是如果是牽涉複雜，包含雙眼視覺異常、低視力輔具協助等，就是限制在驗光師的業務。

中華民國驗光師公會全國聯合會、驗光生公會全國聯合會聯合聲明指出，過去十年的緩衝期是為了讓原有從業人員轉型並考取國家證照。隨著今日期限屆滿，象徵著台灣配鏡驗光服務正式告別「師徒制」與單純的商業行為，全面升級為受衛福部監管的「醫事專業服務」。

公會提醒，民眾配鏡驗光一定要認明「驗光所」三字，並且有兩點確認，一是場所方面，請確認該場域是否懸掛衛生局核發之「驗光所開業執照」，或屬於合法的醫療機構（如眼科診所、醫院）；其次，執行驗光的人員，必須佩戴「驗光師」或「驗光生」之執業執照。

