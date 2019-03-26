發現卵巢瘤！懷孕14週腹腔鏡手術搶救「聽到寶寶心跳鬆一口氣」

▲陳姓孕婦左邊卵巢有8公分的囊腫（紅圈處）且合併有硬塊（黃圈處）。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

孕婦如果因為婦科疾病必須進行手術，常會擔心影響自身及胎兒的健康，可能延誤治療的黃金時機。苗栗大千綜合醫院近日則分享懷孕初期發現卵巢囊腫的個案，患者在定期追蹤後，於懷孕14週時進行「腹腔鏡手術」，順利切除腫瘤，母子均安。

「聽到寶寶的心跳，我終於可以鬆一口氣了！」這名32歲的陳姓小姐在懷孕初期產檢時，意外發現左邊卵巢有8公分的囊腫，而且囊腫裡合併有硬塊，必須切除化驗。醫師定期追蹤後，在陳女懷孕14週時確定胎兒可以承受麻醉風險，就為她進行「腹腔鏡卵巢瘤切除手術」，同時使用標本袋包覆取出腫瘤，病理冰凍切片確認為良性，而且術後陳女及胎兒狀況良好，家屬也開心不已。

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▲劉榮啟表示，腹腔鏡手術有傷口小、時間短、復原快的好處，幫助孕婦順利進行手術。（圖／大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院婦產科生殖中心主任劉榮啟醫師表示，孕婦懷孕時如果發生婦科疾病，通常都會擔心手術風險，因此通常要進行手術都會安排在懷孕14週到18週之間，而且藉由腹腔鏡手術的優勢「傷口小、時間短、復原快、傷害小」，來確保孕婦及胎兒的狀況，同時術前、中、後都需使用安胎藥預防。

劉榮啟說，目前發生卵巢囊腫的原因不明，如果小於5公分可先定期追蹤，大於6公分會有悶痛的情形，建議手術處理，以免囊腫不定期發生扭轉或破裂的危險。劉榮啟提醒，當發覺腹部會不定時的疼痛時，一定要就醫檢查，才能盡早治療確保健康。