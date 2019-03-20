年領360萬獎金！「全台最肥」衛生所主任遭爆濫開藥　新北衛生局回應

▲三芝衛生所主任遭爆疑似濫開藥物。（圖／翻攝google map）



記者趙于婷／台北報導

新北市三芝區衛生所主任蕭秋勇遭民眾爆料疑似濫開藥物，除了月薪8萬之外，還可以多領360萬元的績效獎金，遭外界質疑是「全台最肥」的衛生所。對此，新北市衛生局指出，蕭秋勇的績效獎金是符合規定的，而針對濫開藥物，衛生局已成立專案小組調查，後續會移請食藥署判定。

三芝區人口約22,000人，約佔新北市的0.5%，但衛生所總獎金竟然佔全新北市8.5%，去年全年獎金高達1,311萬元，遠遠高於人口密集的板橋和中和衛生所，居全新北市之冠，蕭秋勇光每年的績效獎金就領360萬元，遭民眾質疑背後不法。

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對此，新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，衛生所獎勵金是依照行政院頒訂的要點分配，衛生所主任每年績效獎金上限是360萬元，三芝衛生所獎金發放是符合規定的，並沒有違法。

而針對濫開藥物一事，林惠萍坦言，蕭秋勇在2014年曾開立第四級管制藥品異常，當時食藥署判定醫療不當，有開罰12萬元和處1年內受教育訓練30學分，後續也沒有再發現違規情事，而這次民眾爆料，也已成立專案小組調查釐清，會調閱近3個月內的病例逐一檢查，並移請食藥署判定。