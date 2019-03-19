陳文茜驚傳肺癌　低劑量胸部斷層掃描助早期發現

▲陳文茜親口證實罹患肺腺癌。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

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名嘴陳文茜罹患肺癌，因而提出盼衛福部推動透過低劑量斷層掃描檢測早期肺癌，讓肺癌篩檢普及化。醫師也認為，肺癌5年存活率僅約15%，低存活率是因為患者有症狀被發現時，約八成已是晚期，低劑量胸部斷層掃描沒有X光的死角問題，更容易早出早期、較小的病灶。

北投健康管理醫院副院長梁程超指出，而以往認為男性抽菸多肺癌，但健康女性罹患肺癌的案例逐漸增加，肺腺癌是肺癌的一種，約佔肺癌的六成，屬於肺部的非小細胞癌，因位置常發生在肺部週邊，與抽菸關連不大，加上腫瘤擴大速度較慢，初期不易被查覺。

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一名58歲的家庭主婦，只做過胸部X光基礎檢查，後來陪先生來我們醫院做肺部低劑量電腦斷層，沒想到先生沒事，太太右上肺葉出現一顆2.7公分疑似惡性結節，因為已經侵犯到肋膜，不立刻處理恐怕會很麻煩。一名小孩剛上小學的媽媽，不做菜也不抽菸，隨丈夫前往大陸工作多年後，趁回台機會來我們醫院檢查，一開始檢出一顆0.8公分不規則腫瘤，經切片化驗屬於第一期的肺腺癌。

梁程超表示，根據研究，以極速電腦斷層掃描肺部檢查，約有25~50%會發現肺部結節，一聽到肺部有結節，到底該積極重視還是忽視？臨床上是有指引可參考的。

一般來說，低劑量斷層掃描所偵測的肺部小結節多半非癌症，小於0.3公分及0.4~0.7公分的結節，其惡性率不到1%，而0.8~2.0公分及大於2.0公分的結節，惡性率分別為18%及50%，重點反而要放在確實追蹤，才能做好把關。

當電腦斷層發現非實質性肺結節時，追蹤的建議如下：

1.直徑小於0.4cm的小結節，一年後可重複低劑量斷層掃描追蹤。

2.直徑介於0.4cm~0.7cm的肺部小結節，約半年追蹤其大小。

3.直徑超過0.8cm者，建議考慮輔以其他含侵入性的檢查方法，或縮短追蹤時間為3個月，若變大，高度懷疑是腫瘤。

4.毛玻璃結節有較高比例為肺腺癌，追蹤後若成長超過0.8公分，則建議會診胸腔外科醫師考慮切片檢查。

5.大多數大於1公分的單一小結節，至少其大小要三年沒有變化才能算是穩定。

梁程超表示，空汙、油煙、工業廢棄…造就肺癌成為新國病，也是世界死亡率第一位的癌症，一般來說，被診斷時，肺癌越小治癒率越高，病期早，疾病範圍小，問題較容易控制，治療更能見效。

美國癌症學會(American Cancer Society) 及美國胸腔學會(American Thoracic Society)早從2013年就正式推薦作為肺癌高危險群的篩檢肺癌首選工具，除了單次輻射暴露較低外，此檢查可在一次的憋氣完成全肺臟的掃描，大約只要10到15秒，因為可快速完成，動作假影(motion artifact) 較少，也沒有X光上的死角問題，不需用顯影劑，更容易找出較小病灶。