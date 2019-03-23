天氣一冷就感冒？中醫激推「4款去寒秘訣」吹風機+薑茶必備

▲學會排寒才不會因為寒氣而生病。（圖／取自圖庫Shutterstock）



文／李璧如

寒氣四季都有，即使炎熱的夏季一樣會受寒。現代生活環境與公共空間多半冷氣橫行，加之凍飲氾濫，寒氣不免侵淫。我指的寒氣涵蓋風寒溼，三氣雜揉，交相為禍。寒氣致病因素相去不遠，故四季排寒、提升體氣的原則大體相同，羅列如下：

1.保暖，即啟動排寒。四季都要做好保暖，好好吃飯，身心同在，以天然餐食長養色身，飲食遵守十二字箴言，注意生活細節，嚴防冷氣。

2.免吃藥排寒，首推泡腳（最簡單的是薑片煮水）。睡前拉筋暖足，確保一夜好眠。只要體氣不虛，有外感皆可泡腳。簡易的泡腳也是止痛良方，頭疼腹痛，引熱下行，汗出即解。相信並執行，涓滴見功。

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▲泡腳能止痛也能排寒。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.運動生陽，首推站樁。氣足自然神強精飽，東方式的運動，如太極拳、八段錦、易筋經、瑜珈、靜坐、經行等，都能讓人放鬆，真氣得以運行無礙。

4.排寒族的妙方：

吹風機、暖暖包保暖驅寒，過汗時補充米油，加些鹽花當水喝，非常顧胃氣養津液。若溼氣重、心臟無力，就要避免飲水過度。發燒時暫停蛋白質攝取，吃點葱白薑粥，發汗解表。薑煮米酒水可用於刮痧、皮膚止癢。外傷跌磕、蜂螫蟲咬別忘隨身寶人尿，尤其童子尿滋陰降火，止血散瘀最速。

▲將紅棗加進茶飲內可以解虛寒症狀。



排寒常見食療方

1.葱白薑粥

功效：驅風散邪，發汗解表。

作法：先將米煮成粥，再加入葱白、薑燜煮五分鐘，趁熱食用。體力差的，可酌加幾粒紅棗，或調入一些麥芽糖。小小孩餵米湯，大小孩可連糊爛米粥食。



2.米油

功效：發燒、過汗、過下、連續嘔吐後可服用，滋陰補液。

作法：粥久熬爛熟後，上面浮著一層米粒化成的稠湯水，即所謂「米油」，酌加鹽花，營養滋補。



3.黑糖薑棗茶

功效：因寒與虛引起的一切症狀皆適用。

作法：黑糖、薑片加紅棗共煮，當茶飲。

本文摘自《病從排寒解：22個自主排寒關鍵》／ 李璧如（建中堂中醫診所醫師）／三采文化