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「網紅挨罰第一人」理科太太違法推醫材　衛生局週一開罰！

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理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太影片）

▲理科太太將成網紅挨罰第一人。（圖／翻攝理科太太影片）

記者趙于婷／台北報導

理科太太因拍攝「子宮頸癌自我採檢」影片，遭爆該醫材並未經過廣告申請，經台北市衛生局調查後，將面臨開罰，而她也將成為「網紅挨罰第一人」。衛生局表示，上禮拜五（15日）已經釐清相關責任，確定雙方有合作關係，而這也是第一次開罰網紅共同代言見證無照廣告醫材。

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理科太太推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品，並拿著說明書解釋該產品使用方式，也提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢送回公司之後，就會有檢驗報告，但該產品被爆出並沒有申請廣告。

台北市衛生局食藥科科長王明理說，15日理科太太和慧智基因都已派代表到案說明，已經釐清相關案情，開罰對象也很明確，也已經完成相關裁罰程序，禮拜一（18日）就會祭出開罰，不只理科太太，慧智基因也會接到裁罰書，且補件程序也已經完成，22日不會再做約談。

王明理也坦言，《藥事法》規定有提到，要介紹相關醫療器材產品，必須像衛生局申請廣告許可，過去也有過不少藥商沒有申請廣告就刊登，一直都有違規裁罰案例，這次是第一次針對網紅共同代言見證，開罰無照藥物、醫材廣告。
 

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關鍵字： 網紅 理科太太 子宮頸癌篩檢 慧智基因
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