理科太太拍片「在家做子宮頸癌篩檢」疑涉違法　最高恐罰500萬！　

▲理科太太在影片中介紹醫材，涉及廣告違法，衛生局進一步調查中。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

記者趙于婷／台北報導

理科太太近期推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片，片中拿著慧智基因的產品，教導民眾自己在家裡做抹片，但此舉疑似涉及醫療器材廣告。對此，台北市衛生局表示，目前並未查到該產品有提出廣告申請，正在調查是否違法，之後也會請廠商和理科太太到衛生局釐清相關問題，如果確定違法，最高可依《藥事法》開罰500萬元。

理科太太一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品，並拿著說明書解釋該產品使用方式，也提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢後送回公司之後，就會有檢驗報告，影片一出就吸引不少網友觀看。

請繼續往下閱讀...

▲理科太太從網路竄紅，受到不少廠商喜愛，也接到不少活動代言。（圖／記者林敬旻攝）

但因為影片出現醫療器材，經台北市衛生局調查發現該產品並沒有提出廣告申請。台北市衛生局食藥科技正黃敬堯指出，理科太太在影片中拿出產品，還拍攝到公司名，之後還進行說明、教導使用，這些行為就算是涉及醫療廣告。

黃敬堯強調，只要是醫療器材要進行廣告，都一定要經過申請，公司必須向地方衛生局核備，也要提出廣告內容和相關標語、字句等。

黃敬堯說，由於目前初步調查確定該產品並沒有經過廣告申請，理科太太的影片明顯是廣告行為，不過還不確定雙方是否有合作關係，或單純是理科太太覺得好用才分享，衛生局已經啟動調查，釐清相關責任，若最後確定違法，可依《藥事法》開罰20萬以上、500萬以下罰鍰。