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摩擦到破皮！女生愛穿「5種內褲」＝慢性自殺　醫：不穿最好

點評:不穿最好啦～
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內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲你都穿什麼內褲呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

該怎麼保護私密處？婦產科名醫鄭丞傑曾建議，如果可以，睡覺時最好「不要穿內褲」以解開對下體的束縛。由於內褲可能是造成女性下體感染的元凶，因此材質款式更該慎選。《ETtoday健康雲》統整出5種內褲奉勸女生們別再穿了，因為它有如慢性自殺傷害著「妹妹」，可能使其摩擦破皮，或可能增加細菌感染的風險。

1.深色系內褲
有些人認為深色內褲簡約又性感，但對於患有陰道炎或是生殖系統疾病的女性而言，有時分泌物或白帶會呈現顏色異常或混濁，使你無法即時發現，也可能延誤就醫。

2.太緊的內褲
有時為了情趣或是穿搭衣服的需求，有些女生喜歡穿丁字褲或是很緊身的內褲，小心影響下體血液循環，也容易使私密處頻繁摩擦，接受太多刺激，而增加破皮和感染的機會。

3.尼龍、人造纖維的內褲
這兩款內褲因本身透氣性差，分泌物堆積於內褲上時營造溫暖潮濕環境，容易提升陰道細菌感染的機率。

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4.穿有塑身功能的
市面上許多強調特殊機能的內褲，或是具有塑身效果的內褲，但其實很多都是商人的話術，建議別花錢當冤大頭。而穿著有塑身機能的內衣褲，就像穿過緊的緊身衣和內褲，容易束縛住私密處，導致血液循環不良而引發不適。

5.乾硬內褲
清潔內褲時，很多人習慣針對「褲襠」部位多加搓洗，無論是棉質或蠶絲內褲，但長期經多次搓揉、日曬後，纖維易斷裂、老化速度增快，褲襠會變得又乾又硬，這時建議丟掉換新的。

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關鍵字： 健康百科 內褲 婦科 鄭丞傑
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