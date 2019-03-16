減肥要吃澱粉！專家曝「拒吃4種下場」：肌肉流光　網友秒驚呆



▲為了減肥瘦身，你也選擇不吃澱粉嗎？（圖／達志／示意圖）

文／營養師程明偉

首先，我們必須有這樣的背景知識：人體的三大營養素來源是醣類、蛋白質、和脂肪，每種營養素在體內絕對是不可或缺的，其中三大營養素在維持人體正常的機能與代謝都扮演著非常重要的角色，缺一不可。

還在迷信減重不吃澱粉嗎？

很多人在減重時，第一個念頭想到的就是拒吃澱粉，於是就會立刻採取低碳水化合物的飲食策略來達到減重的目的，為什麼呢？

一般情況，當我們吃進澱粉，經過消化吸收後，血糖的攀升會刺激胰臟分泌出相對應的胰島素，進一步平衡我們體內的血糖。

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因此，當吃進過多的澱粉時，血液中高濃度的胰島素會使身體的生化反應走向合成狀況，就會促進體內脂肪合成，產生令減重者厭惡的脂肪組織；反之，很多人就會誤解為：如果減少碳水化合物的攝取，就可以減少體內脂肪的合成，想藉此達到減重目的。

但是，以蛋白質和脂質為主的低碳水化合物飲食，主要是以增加原態食物，例如，全穀根莖類、未加工豆類、蔬菜等，以及減少加工食品，取代精緻過的澱粉，例如，白米、麵、蛋糕、餅乾、糕餅類，並非網路上謠傳的完全不吃碳水化合物。（想了解原態澱粉，請參考：打破減肥迷思！「澱澱」吃才會瘦）



▲減肥拒吃澱粉，小心越減越胖肌肉流光光。（圖／達志／示意圖）



減重不吃澱粉，小心體重不減反增

當你在減重期間，若是完全沒進食碳水化合物或是碳水化合物攝取不足以提供每日身體所需，又精算卡路里導致熱量攝取也不足，會有什麼樣的後果呢？

答案是，你的體內提供能量的肝醣產量可能會不夠，如果沒有足夠的能量提供人體所需，進一步你的身體可能會分解肌肉內的蛋白質作為能量來源，這絕對是最不樂見的，因為肌肉本身可以提高體內的基礎代謝率，一旦肌肉流失基礎代謝率也會跟著降低，不僅造成減重上的困難，更容易因為不節制、不克制飲食而瞬間復胖。



台灣人傳統就是以米食為主，澱粉類可說是主要的能量來源，如果平常飲食刻意減少澱粉，除了上述提到可能會導致肌肉組織流失之外，也可能在日常生活中會出現精神不濟、鬱鬱寡歡的情況。

而減少碳水化合物的同時，飲食中則會相對提高蛋白質與脂肪的攝取，此時若食材的品質與份量不對，反而可能造成體脂肪增加或是血脂肪增加的風險。

另外，若有糖尿病或低血糖的患者，如果都沒進食澱粉類的食物，可能會導致血糖過低，嚴重者甚至可能會暈厥，要特別注意。



最後營養師要叮嚀各位在減重時，每個人每日的澱粉攝取量，依據每個人不同的飲食型態、工作狀態、身體狀況及疾病背景等都有所不同，建議請教專業營養師來進行分配，切勿自己亂調整，以免走向溜溜球效應。

本文經授權轉自：新營養食代【減重必看，吃對澱粉助甩肉】