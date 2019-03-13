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「中藥商斷層」還未有解方　衛福部最晚4月中公布！

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▲▼中藥商業同業公會全聯會「維護中藥文化，延續中藥傳承」抗議活動，近2千中藥商衝衛福部與警爆肢體衝突。（圖／記者季相儒攝）

▲中藥材販售業者曾到衛福部抗議，呼籲衛福部不要讓中醫安樂死。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

中藥材販售業者去年11月因中藥房新生到衛福部陳情抗議，衛福部部長陳時中曾答應三個月內重新解釋法條，但至今三個月後仍未見解決方式。對此，衛福部中醫藥司指出，這段時間經過多次討論，預計未來會朝向不修法、持續發照的方式，最晚4月中公佈解決方法。

《藥事法》頒佈後，已有25年未核發中藥行業者執照，且28條又規定，僅有中醫師或修習16中藥學分的藥師，才能在通過考試後，向衛生局申請中藥販賣經營執照，讓世代傳承的中藥業者落於「無試可考」的窘境，因此出現世代斷層，台灣中藥房也以每年1成的速度消失，中藥商公會也呼籲衛福部不要讓中藥商行業走向安樂死。

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中醫藥司長黃怡超表示，中藥房是中華文化的重要資產，而中藥房新生的問題，任職5年來，就經過3次抗議，這5年來一直有積極想辦法解決，經過設立中藥技術士、中藥房到這次重新解釋法令，都有去做通盤檢視，也有積極在和業者溝通，希望可以取得共識。

黃怡超說，目前是朝向不修《藥事法》，但會以持續發照的方式，讓中藥房新生，不過因為現在還在進行階段，無法詳細說明，最晚會在4月中對外公佈最後的確定方式。

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