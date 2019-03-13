飯吃太快會變胖！專家曝「15分鐘內完食」4大害處　你中幾項？



▲喜歡快速進食的你，小心便祕、肥胖找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



隨著生活節奏變快，也考驗著人們吃飯的速度！而你，就是中午外食點餐等半小時，吃飯短短15分鐘就解決，急著衝回公司繼續忙公務的人嗎？小心，吃飯吃太快有損消化系統，還容易導致便祕，甚至容易發胖。根據陸媒《生命時報》採訪專家，統整「飯吃太快」的4大壞處，教你如何掌握最科學的吃飯節奏。

該報採訪北京大學公共衛生學院營養與食品衛生系教授馬冠生、中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅，共同整理出「吃飯吃太快」的4大壞處：

1.損傷消化系統

吃太快使得大塊食物未經細嚼慢嚥就以大分子形式進入胃，加大胃部蠕動的力道，也加重腸胃消化的負擔，容易造成消化不良，長時間下來容易導致胃病。

2.降低食物攝入安全性

由於唾液中有些「酶」可將有毒物質先消解掉，若一下吞嚥太快，會讓唾液起不了保護作用。而根據統計，有40%的癌症與食物中的亞硝酸類化合物、防腐劑等致癌物質有關，而唾液在阻擊這些壞物質的過程中，起了重要作用。

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▲飯吃得太快，容易使消化代謝功能出現紊亂造成便祕。（示意圖／記者黃克翔攝）

3.便祕

咀嚼能對大腦做出反應，提醒消化器官做好相應準備。但倘若飯吃得太快，就容易破壞過程，造成消化代謝功能出現紊亂，間接引發便祕。

4.變胖

吃飯吃太快，使得大腦來不及接收訊息，直到感應到「吃飽」，往往卻已經吃過量，長時間下來累積多餘熱量，不變胖也難。

進食速度究竟該如何掌控？報導致出，現今社會的人們平均每餐咀嚼500～600次，而吃飯的「最佳速度」是一口飯咀嚼20次，建議早餐能花15～20分鐘；中餐和晚餐則最少要花半小時，盡量細嚼慢嚥。若本身屬老年人或消化功能較弱者，則建議一口飯必須咀嚼25～50次，讓飲食中樞有足夠的時間幫助食物消化。

而又有哪些辦法能告別狼吞虎嚥？專家建議，可將早餐分兩次吃，早上先吃一次，於午餐前10～11點間再吃點水果，或是一小匙堅果；吃午餐時要集中注意力，別讓自己沉浸在工作狀態裡，以免吃得有壓力；晚餐也可吃點粗糧或是涼拌菜，由於生食不好好咀嚼究很難下嚥，而粗糧吃起來也比白米飯、白麵要來得久，因此進食速度自然能減慢。