單身狗恨啊！「天天閃瞎別人」星座Top4　和另一半惹人厭上榜？



▲你和另一半也超愛放閃，讓人受不了嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

想要認識異性對於單身狗而言超奢侈，更別說要談戀愛了，身為一個魯蛇出門「旁觀」情侶曬恩愛，除了酸味實在嗅不到其他味道，尤其不分季節街頭放閃的人們，牽手擁抱加親親，直接給單身者致命一擊。根據陸媒占星網《星座屋》統整高調放閃如家常便飯的星座Top4，你們就是這麼惹人厭嗎？

第4名：天秤座

喜歡「美的事物」的天秤座，只要和男神／女神在一起，無論是在聚會場合或是社群媒體上，都會大膽放閃，但「太多」可能讓人反感。由於天秤本身很會Social，隨和又合群的個性，因此擁有很多好友，但談起戀愛後變得有點重色輕友，讓朋友心裡不太平衡，尤其在朋友聚會中過分撒嬌曬恩愛，會讓人有點難以適應。



第3名：獅子座

獅子座自尊強又愛面子，脫魯後自認更有炫耀的本錢，尤其把到女神或天菜，就更想和大家分享幸福的喜悅，殊不知這種行為會招來不少人對你的厭惡。獅子天生就是愛高調，但奉勸一句把自己和戀人的關係經營好，其實比放閃洗版更真實。



▲射手為得到他人祝福，喜歡洗版閃瞎別人。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



第2名：射手座

射手座在愛情上想法很簡單，只要兩人能得到他人的祝福，就感到心滿意足，也因此喜歡公然閃瞎大家。只是太常態的分享，身邊的朋友也是會不耐煩的，所以請注意不要天天洗別人的版曬恩愛喔。

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第1名：雙魚座

天生浪漫的雙魚座，把愛情當作人世間最美好的事情，一旦開始談戀愛，他們的性格開始產生巨變，過去迷糊不現實的雙魚，一下子變得踏實。雙魚男變得像需要人保護的寶寶，而雙魚女則化身媽媽，時時刻刻把另一半的食衣住行安排妥當，為了討愛人開心，也會偷學許多才藝，像是下廚或是學會穿搭。雙魚座為了對方付出的心力，還不夠讓旁人羨慕嗎？