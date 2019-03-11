無法再愛人！女生分手初期的「8種恐懼」　妳苦熬多久才走出？



▲分手的心碎許多人都體會過，而妳又花了多久熬過來？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／蘋汝妹



愛情能夠長跑的情侶，兩個人的生活都有一定程度的重疊性，選擇分開就像硬生生把骨肉剝離的痛楚一樣，很緊，很難。更何況分手理由通常不再是個性不合，而是更深一層的裂痕，如出軌、對未來無共識、感情漸趨冷淡等。

這篇文章要告訴妳，這些分手初期的恐懼我們都曾擁有。妳並不孤單，更不需要一直逼自己勇敢，只要好好的，把日子過下去。

1.每天從起床清醒的那一刻開始，都要忍受心碎的感覺一百次

早晨睜開眼的那一刻就開始令人恐懼，即使看到窗外透進來的陽光也覺得難受，耳邊總會出現惡魔的聲音，提醒著妳「不一樣了，妳分手了。」

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或許，妳需要花很多時間去接受這個改變，但總有一天，妳的心會停止再為這個人掉一滴淚。

2.妳不只會難過，更會質疑過去的自己

不管他把分手理由說得多清楚，妳都會想要搞懂「原本好好的我們，為什麼會走到這一步？」

這時妳會不自覺有這個想法─「如果當初我_______，會不會我們就能好好的？」每段感情都有我們值得做到更好的事，但短期內請妳停止用這個公式折磨自己，因為妳問自己再多次，都無法再得到答案了。



▲分手後陷入「我這輩子再也無法遇到這麼好的人」的恐懼。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

3.覺得自己這輩子再也無法愛上任何一個人

比起分手的百般痛苦，更讓我們恐懼的是心裡那個該死的預感─「我這輩子再也無法遇到這麼好的人、我這輩子再也無法這麼愛一個人了。」

失去的當下，不管原本妳多討厭他的種種缺點，都會突然覺得自己變得寬容了，只要對方願意回到交往的關係，怎麼樣都可以。

剛分手的時候這種思緒非常正常，因為妳的心只看得見一個人。這種封閉的狀態其實不會持續太久，等到新對象出現，妳會知道這個俏皮的心竟開始悸動了。記住，妳能失去的只有過往的愛情，不可能失去愛人的能力。

4.手機要帶出門嗎？訊息響不響都令人討厭

原本每天都會聊天、傳訊息的習慣，突然失去了另一端的回應。打開手機卻不再出現你的訊息，突然覺得以前倚賴的手機失去了功能，原本吃飯、休息、搭車都要緊緊握在身邊，現在任何的訊息聲響起都令人害怕，妳討厭自己心裡的期待，更討厭期待的落空。

5.害怕下班的那一刻，尤其是以前最喜歡的禮拜五

比起以往越接近假日越幸福的心情，尤其是可以晚歸小酌無壓力的周五與休假日，現在竟然開始出現下班後不知道要做什麼的感覺，妳會拼命想把這些空白填滿，讓自己瘋狂忙碌工作、甚至加班。

投入工作是件好事，替自己分心找點事情做也無妨，但還是要適度的讓自己放鬆腳步，以免變成逼迫自己的加害者，這恐怕會造成反效果，讓妳的身心越來越疲累，對生活完全提不起勁。



▲分手後仍想偷偷追蹤前男友的IG，看看他過得怎麼樣。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

6.想偷偷關心對方的臉書與IG，癢的不是手，是心

這時候的妳，如果想偷偷追蹤前男友的臉書跟IG一點都不奇怪，想知道分手後的對方過得怎麼樣，是不是少了我的生活，你也一樣不習慣？

即使每個人的動機都不一樣，親愛的，多希望妳能稍微克制一下這個慾望，因為不管看到什麼，通常激起的都是思念、生氣、忌妒、疑惑的情緒，此時此刻不能讓妳變得幸福的事情，都盡量別做。

7.父母與朋友的過度關心，其實是一種壓力

分手多難過，其實有時會痛到一句話都不想說，我們不需要過度的安慰與憐憫，這些關心我們分手細節的談話有時候是在傷口上反覆撒鹽。不管是好朋友或是家人，請給我們一個安心的擁抱跟陪伴就足夠。

8.每個老地方都有他的影子，再勇敢都躲不過回憶

說到底，交往一年的情侶分手，是兩顆心無法住進同一間房子，屬於失戀的一種；交往十年的情侶分手，是兩顆心從同一個房子裡搬家的大工程，難就難在，妳得與過去的自己分手。

哪些幸福想留下，哪些痛苦想踢開，最後只能靠妳的心決定。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《分手初期的8種恐懼／總有一天，這會是我為你掉的最後一滴淚。》

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