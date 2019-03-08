男童3吐白沫＋狂抽搐！嬤請師父搖鈴「繞病床招魂」：他明天就醒

點評: 醒來也是醫生的功勞好嗎～～～



▲男童染熱痙攣，一天狂吐3次、眼睛上吊又口吐白沫。（示意圖／翻攝自pixabay）



網搜小組／綜合報導



孩子一旦頭疼腦熱，或是得個小病小痛，為人父母看得好心疼！小兒科醫師陳木榮指出，曾有一名4歲男童，一天發生3次「熱痙攣」，眼睛上吊、口吐白沫加上手腳抽動超過30分鐘送加護病房。孰料隔天爸媽、阿公阿嬤連同師父，開始在病床邊「搖鈴招魂」擾民。某日醫護討論待男童鎮靜劑劑量減低，即可醒來，不料阿嬤捷足先登曝光「師父神預言」讓醫師傻眼。

小兒科醫師陳木榮在《醫師好辣》節目中分享，曾在兒科加護病房看過一名4歲男童因「複雜性熱痙攣」，導致一天出現3次眼睛上吊、口吐白沫、手腳瘋狂抽動的情況，且時間每次都超過30分鐘，為了避免下次突然的熱痙攣影響心臟、呼吸運作，醫師決定為男童插上氣管內管，此外再多加鎮靜劑，讓他能好好休息。

陳木榮說，對於從沒見過熱痙攣症狀的爸媽，「看到孩子熱痙攣，又送加護、又插氣管內管，還簽病危通知書，非常非常緊張」。不料隔天會客時間，爸媽、阿公阿嬤連同師父一同前來，師父開始延著病床搖鈴「啷啷啷啷」招魂，「據師父是說，三魂六魄裡面，有一魂三魄飛走」，希望能藉此把魂魄「啷回來」，但擾民的舉動卻讓醫護好無奈，只好拜託他們挑非會客時間再來作法。



▲醫師停掉鎮靜劑幫助男童病癒醒來，但阿嬤深信是「師父的功勞」。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

某天醫護聚集討論病例時，提到男童前2天都未出現抽筋，情況逐漸好轉，若把鎮靜劑劑量減到最低，預估隔日就能拔管，陳木榮說，「鎮靜劑一停掉他就會醒過來了，我們想說今天要跟爸媽說『明天要拔管，他會醒過來』。結果不知道為什麼這麼巧，阿嬤先講話了，阿嬤說『師父說，他明天就會醒』」，讓醫師好傻眼。

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「我們當時就先講說，阿嬤，經過我們努力之下，明天要停掉鎮靜劑他會醒，但是阿嬤就覺得說，這師父早就說過了，『師父說他明天就會醒』」陳木榮說，隔天男童醒來，師父依然在病床旁搖鈴，而阿嬤也當著醫護的面塞了一包厚重紅包給師父，醫師也開玩笑的說：「我們在旁邊當然不是因為難過分不到那包，只是覺得我們的努力就這樣把功勞全部做給師父」。