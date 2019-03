睡覺比吃飯重要！　睡不好小心「這些病」找上你

▲研究顯示睡眠比吃飯還更重要!(圖/取自免費圖庫Pixabay,以下皆同)

文/楊定一

透過各種大小規模的縱貫研究,科學家發現了不少我們每個人都知道的常識:一般人如果睡不夠,當然會累。各種相關性的研究也發現,幾乎每一個部位的慢性病,都和睡眠不足有關。睡不夠的人,不只是容易有新血管循環和代謝異常的疾病,像是心臟病、中風、糖尿病、肥胖,精神層面也容易受影響。舉例來說,憂鬱症、失智、阿茲海默症,多少都被認為跟睡眠不足有關。從這些研究結果,科學家自然會得出這樣的結論:睡眠不足,不光會減損生活品質,長期下來,難免會縮短壽命。有這些研究,去探討睡眠不足所導致的致命或異常,也有相當多研究去探討睡眠所影響的「正常」。舉例來說,科學家也會去探討睡眠和學習、記憶、創意、心情、快樂之間的關聯。這些研究,最多也只是在表達——睡眠,甚至比吃飯還更重要。

我過去在《真原醫》常引用一句名言,大家都認為是西方醫學之父希波克拉底所說的「讓食物成為良藥」(Let food be thy medicine and medicine be thy food.)。在這裡,我要強調的是——讓睡眠成為良藥。睡眠,本身就是你我最好的療癒。睡眠的重要性和恢復力,其實倒不需要科學研究才能讓我們明白,而是每個人自己都體驗過的。

任何人只要一個晚上沒睡好,都會感到不對勁,容易煩躁,坐立難安。如果能很快地補眠,這些不爽快也就自然消失。但是,科學最可愛的地方,也就是要把這些我們認為再明白不過的常識,都透過妥當的實驗設計來檢驗,還要發表一篇又一篇的論文,來證明我們本來就知道,再明白不過的事實。

當然,在睡眠的領域,也有些發現,並不是那麼直接了當。舉例來說,我們真的需要睡足八小時嗎?是不是需要一次連續睡上多長時間,才算正常?假如需要那麼多睡眠,那麼,睡愈多,是不是對慢性病、健康、壽命都有好的影響?我們需不需要用藥物來幫助入睡?

這一點,我在這本書會特別點出來。在睡眠的世界,有些事實,跟我們一般的想法其實並不吻合,甚至是完全顛倒的。相信你讀下去,也會覺得相當有意思。另外,我還是要做一個提醒,前面提到睡眠剝奪的作用,包括死亡率,是每本認真討論睡眠的書都會談到的。但是,我希望你不要過度放大它的重要性,而給自己帶來不必要的恐懼。

仔細想想,假如我們一生三分之一的時間都在睡覺,那麼,睡眠不可能沒有重要性。把睡眠完全取消,也只可能產生負面的影響。然而,不光睡眠,喝水、吃飯、排泄……任何基本的生理功能,也只是如此。這些實例最多只是反映了極端的情況,而我們其實不需要賦予過多的代表性。

反過來,透過《好睡》這本書,我想要表達的是——我們一般人所認為的失眠,其實從我的角度,是個正常而必須要的變化和經過。是我們每個人早晚都會有的。相對的,我們可以採用更輕鬆的角度來看待。這種對失眠的不同看法,我認為是相當重要。假如希望徹底改善失眠,我們必須從這本書的一開始,也就是現在,就將這種看法建立起來。

幾個有用的重點:

1.現代生理科學最可愛的一種觀點是,假如動物都需要睡眠,我們當然也需要好好睡,你認為呢?

2.長期睡眠不足,確實對健康和身心都有負面影響,不光影響生理運作,還容易讓人心情不好。

3.用正確的角度來看待,睡眠,可以是很好的療癒。

4.然而,無論是失眠還是睡眠,都是每個人早晚都會經歷到的變化。我們不至於非把失眠當作唯一重要的問題不可,而帶給自己不必要的壓力。

本文摘自好睡:新的睡眠科學與醫學/楊定一博士/天下生活出版