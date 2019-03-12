睡覺比吃飯重要！　睡不好小心「這些病」找上你

▲研究顯示睡眠比吃飯還更重要！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

文／楊定一

透過各種大小規模的縱貫研究，科學家發現了不少我們每個人都知道的常識：一般人如果睡不夠，當然會累。各種相關性的研究也發現，幾乎每一個部位的慢性病，都和睡眠不足有關。睡不夠的人，不只是容易有新血管循環和代謝異常的疾病，像是心臟病、中風、糖尿病、肥胖，精神層面也容易受影響。舉例來說，憂鬱症、失智、阿茲海默症，多少都被認為跟睡眠不足有關。從這些研究結果，科學家自然會得出這樣的結論：睡眠不足，不光會減損生活品質，長期下來，難免會縮短壽命。有這些研究，去探討睡眠不足所導致的致命或異常，也有相當多研究去探討睡眠所影響的「正常」。舉例來說，科學家也會去探討睡眠和學習、記憶、創意、心情、快樂之間的關聯。這些研究，最多也只是在表達——睡眠，甚至比吃飯還更重要。

請繼續往下閱讀...

▲沒睡好就會覺得全身難受。

我過去在《真原醫》常引用一句名言，大家都認為是西方醫學之父希波克拉底所說的「讓食物成為良藥」（Let food be thy medicine and medicine be thy food.）。在這裡，我要強調的是——讓睡眠成為良藥。睡眠，本身就是你我最好的療癒。睡眠的重要性和恢復力，其實倒不需要科學研究才能讓我們明白，而是每個人自己都體驗過的。

任何人只要一個晚上沒睡好，都會感到不對勁，容易煩躁，坐立難安。如果能很快地補眠，這些不爽快也就自然消失。但是，科學最可愛的地方，也就是要把這些我們認為再明白不過的常識，都透過妥當的實驗設計來檢驗，還要發表一篇又一篇的論文，來證明我們本來就知道，再明白不過的事實。

當然，在睡眠的領域，也有些發現，並不是那麼直接了當。舉例來說，我們真的需要睡足八小時嗎？是不是需要一次連續睡上多長時間，才算正常？假如需要那麼多睡眠，那麼，睡愈多，是不是對慢性病、健康、壽命都有好的影響？我們需不需要用藥物來幫助入睡？

這一點，我在這本書會特別點出來。在睡眠的世界，有些事實，跟我們一般的想法其實並不吻合，甚至是完全顛倒的。相信你讀下去，也會覺得相當有意思。另外，我還是要做一個提醒，前面提到睡眠剝奪的作用，包括死亡率，是每本認真討論睡眠的書都會談到的。但是，我希望你不要過度放大它的重要性，而給自己帶來不必要的恐懼。

▲睡眠不足對身心靈都有影響。

仔細想想，假如我們一生三分之一的時間都在睡覺，那麼，睡眠不可能沒有重要性。把睡眠完全取消，也只可能產生負面的影響。然而，不光睡眠，喝水、吃飯、排泄……任何基本的生理功能，也只是如此。這些實例最多只是反映了極端的情況，而我們其實不需要賦予過多的代表性。

反過來，透過《好睡》這本書，我想要表達的是——我們一般人所認為的失眠，其實從我的角度，是個正常而必須要的變化和經過。是我們每個人早晚都會有的。相對的，我們可以採用更輕鬆的角度來看待。這種對失眠的不同看法，我認為是相當重要。假如希望徹底改善失眠，我們必須從這本書的一開始，也就是現在，就將這種看法建立起來。

幾個有用的重點：

1.現代生理科學最可愛的一種觀點是，假如動物都需要睡眠，我們當然也需要好好睡，你認為呢？

2.長期睡眠不足，確實對健康和身心都有負面影響，不光影響生理運作，還容易讓人心情不好。

3.用正確的角度來看待，睡眠，可以是很好的療癒。

4.然而，無論是失眠還是睡眠，都是每個人早晚都會經歷到的變化。我們不至於非把失眠當作唯一重要的問題不可，而帶給自己不必要的壓力。

本文摘自好睡：新的睡眠科學與醫學／楊定一博士／天下生活出版