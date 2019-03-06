台灣首次缺席流感疫苗會議！　陳時中：不能唾面自乾

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

世界衛生組織2/21在北京召開流感疫苗選株會議，台灣一直到當天凌晨1點才獲邀，成了2014年開始受邀以來，第一次缺席會議。衛福部部長陳時中今（6）日在立院被問到此事時直說，當地沒有駐外人員，「台灣可以忍辱負重，但不能唾面自乾。」

立法院社福衛環委員會今審查《兒童及少年福利與權益保障法》部分條文修正草案，由於是台灣是首度缺席世衛流感疫苗選株會議，外界相當關注。國民黨立委李彥秀就質疑「過去國際會議，我方人員在外交部之會後，就會先出發，讓參與的學者和專家先做準備，這次是不是有什麼狀況？」

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陳時中則回應，今年的會議在北京，如果是其他地方是可以先做準備，但是北京當地並沒有駐外人員，所以才會比較謹慎，要等收到邀請函才去。他更強調，去參加國際會議是要守護圖安人民的健康，可以忍辱負重，但不能唾面自乾！

該流感疫苗選株會議每年會在南北半球各舉行1次，台灣是從2014年才開始受邀，每年都會派衛福部疾管署或感染科專家前往參與。由於此次缺席，李彥秀問到，世界衛生組織若延遲公佈今年H3N2的疫苗株，會不會影響疫苗製成，再度出現供或延遲的問題？因為國際大廠都是以4價為主，3價都是小眾訂單，有不穩定的疑慮。

對此，陳時中則表示，去年配合各方情況和考量整體政策，公費選擇3價疫苗是正確的，而今年相關疫苗諮詢會，也會進一步參考這次世衛會議的結論。