出門自備水瓶！養成「日常6習慣」外食族也能無痛減塑

記者黃稜涵／綜合報導

不少人一聽到「減塑」，就覺得麻煩又不切實際，營養師珊珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」提醒，塑膠本身不是問題，真正該注意的是「用錯材質、用錯方式」，特別是外食族，若長期接觸不耐熱的塑膠用品，可能在不知不覺中增加身體負擔，只要從日常慢慢調整，其實一點也不困難，關鍵就在於養成「日常6習慣」。

1. 出門自備水瓶

珊珊指出，減塑不必一步到位，而是從生活中最容易做到的小地方開始。第一個最簡單的改變，就是出門自備水瓶。少買一瓶瓶裝水，就少製造一個即將被丟棄的塑膠瓶，同時也能降低環境負擔。她建議，在辦公室和隨身包包各準備一個水壺，不僅補水更方便，也能避免因水喝太少而出現頭暈、精神不濟的情況。

2. 準備咖啡/飲料杯

第二個實用做法，是準備自己的咖啡或飲料杯。許多上班族早上離不開一杯咖啡，若改用環保杯盛裝熱飲，相對安心不少，也能減少一次性杯具的使用。現在不少店家自備杯還會提供折扣，長期下來不只對身體友善，也能幫荷包省下一點開銷。

3. 帶環保餐具

珊珊表示，一組筷子、湯匙或吸管其實不佔空間，卻能大幅減少免洗餐具的使用量。對常外食的人來說，這是一個投入成本低、回饋卻很高的減塑行動。

4. 減少用塑膠裝熱食

珊珊提醒，避免用塑膠容器盛裝熱食。像是熱湯、便當若直接裝在薄塑膠袋或塑膠盒中，高溫可能讓塑膠中的成分釋出。她建議改用玻璃或不鏽鋼餐盒，不僅耐熱、好清洗，也更適合長期使用。即便是打包火鍋或湯品，也可以自備鍋具，多數店家其實都能接受。

5. 少吃微波塑膠盒食品

這是常被忽略的細節，是微波塑膠盒食品。珊珊提醒，若需要使用微波爐加熱，最好先將食物移到陶瓷碗或玻璃容器中，再進行加熱。這個小動作，就能有效降低高溫促使塑膠成分溶出的風險。

6. 優先選天然材質

珊珊建議，在日用品選擇上，優先考慮天然材質。像是竹製、木製、玻璃或不鏽鋼製品，雖然購買時單價可能稍高，但耐用性與安全性都更佳，長期使用反而更划算。