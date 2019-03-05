綠委想降菸稅救選票？　董氏怒轟「愚蠢」要衝政院抗議

▲民進黨團疑似想降菸稅救選票，遭民團砲轟「台灣菸稅」還不打WHO建議的7成。（圖／記者張一中攝）

記者趙于婷／台北報導

民進黨團疑似想調降菸稅救選票，讓長期致力菸害防制的董氏基金會氣得跳腳，痛批台灣帶領人民健康「倒退嚕」！基金會執行長姚思遠痛批「執政黨為了自以為是的13%選票，不惜更激起其他87%選民的反感，此政治決策相當愚蠢！」基金會也預計赴行政院陳情抗議。

姚思遠指出，WHO已證實提高菸稅，是以價制量、預防少年吸菸最有效的菸害防制政策，三十多年前的紐約、香港菸害問題比台灣嚴重，紐約30年來菸價調漲8倍，且規定所有市售菸品每包不得低於14美元（約新台幣434元），吸菸率從當時的超過38％，降至現在不到12％；30年來香港菸品調漲4.75倍，目前吸菸率降至10％，15-19歲吸菸率降為1％。

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姚思遠痛批，台灣目前成年人吸菸率是13%，就算所有癮君子都會因為菸品降價投票給執政黨，其他87%的選民都是二手菸及三手菸增加的可能受害者；且台灣是全球前20大經濟體，但在全球菸價排行為第123名，目前一包菸平均價格105元，鄰近的香港為228元、澳門200元，同為亞太地區的紐西蘭616元、澳洲759元，台灣菸價是已開發國家中最低。

▲2018年國際菸價比較表。（圖／董氏基金會提供）

台灣自民國76年後就再也沒有調漲過菸稅，106年6月12日後終於菸稅每包微調漲20元，整體菸品稅率也只不過是從47%提升至55%而已，和WHO建議的「至少70%」的有效控菸標準還有一大段距離。

台灣醫界菸害防制聯盟發起人温啟邦表示，菸品是所有消費商品中，唯一會造成半數甚至三分之二使用者病亡的產品，台灣每年可歸因於吸菸的死亡人數有2.7萬人，政府應正視菸害防制才對，而不是想利用降菸稅，犧牲人民健康來救選票。