腰瘦了！研究：「每天吃7顆核桃」連8週　腰圍小了3公分

▲研究發現，連續定量吃核桃8週，可能有助縮小腰圍。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

吃核桃不僅有助預防心血管疾病，竟然還可以瘦身？羅東博愛醫院研究發現，受試者每天7顆核桃，連續吃8周，腰圍竟平均減少3.1公分。研究人員推測，可能是因為堅果中的膳食纖維，有助延緩胃排空，核桃中的蛋白質含量也會增加飽足感，且堅果所含的纖維、脂肪及蛋白質增加食物產熱效應，進而減少其他高熱量零食攝取。

該研究由羅東博愛醫院進行，研究人員招募具心血管疾病風險的醫院員工，分為「核桃組」與「非核桃組」試驗，包含8週介入期，受試者條件為年齡25-64歲之間、符合代謝症候群危險因子任二項；另加血清膽固醇≧200mg/dL或低密度脂蛋白膽固醇≧130mg/dL者。

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核桃組每天攝取56公克核桃（約7顆），由於核桃屬於高熱量食品，但研究結果發現，核桃組雖然持續8天攝取56公克的核桃，體重和BMI不僅沒有增加，反而腰圍、血壓、總膽固醇和低密度蛋白質都有明顯差異。

▲核桃是含多元不飽和脂肪酸的堅果類，主要是亞麻油酸。

羅東博愛醫院營養師吳得束指出，核桃為樹堅果類植物，多數堅果種子類富含單元不飽和脂肪酸，而核桃是含多元不飽和脂肪酸的堅果類，其中主要是亞麻油酸（-linolenic acid,ALA），研究指出每天增加攝取1g的ALA，可降低10%心血管疾病罹患風險。

該研究結果不僅證實具心血管疾病風險的員工每日食用56g核桃持續8週，有助於改善心血管代謝危險，更意外發現食用核桃可能也有助改善腰圍。

吳得束說，本次研究結果發現，心血管疾病風險個案每日食用核桃能改善腰圍，且不影響體重及BMI，推測可能是堅果中的膳食纖維、蛋白質延緩胃排空和增加飽足感，受試者因此減少攝取高熱量零食，且核桃是好的脂肪，有助排擠腹部油脂，因此降低心血管疾病風險，也減少腰圍。

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