月經來爆痛！有5大徵兆＝卵巢壞掉了...名醫授15招教你保養

點評: 女生一定要看的小知識！



▲不正常的經痛，要小心卵巢出狀況。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導



有句話說「卵巢好，不易老」，若把女人比喻成一朵花，那麼滋養她的肥料大多由卵巢提供。卵巢統領女人一生的生命力、生育力及青春活力，對於女人的重要性甚至超越乳房和子宮。陸媒《生命時報》統整出5個卵巢健康亮紅燈的徵兆，長期月經失調，或是容易長痘痘的人，若不就醫檢查，小心大病臨頭。

​​卵巢深藏在骨盆，與子宮間隔著輸卵管，子宮的一舉一動都受制於卵巢，像是子宮內膜每個月週期性的剝落形成月經的過程，即與卵巢分泌激素有密不可分的關聯。卵巢的功能，除了儲存卵子、排卵；分泌激素也管理生理週期；調節內分泌，還具有保護心腦血管及骨骼健康。一旦卵巢受損，可能出現月經紊亂、難懷孕、提前衰老、失眠、煩躁、肥胖，嚴重恐造成卵巢早衰，引發卵巢癌或多囊性卵巢症候群等。



但該怎麼知道卵巢健康亮紅燈呢？專家曝5大重要訊號：

1.懷孕困難：卵巢早衰

女性在40歲前若出現以下症狀，要小心是卵巢早衰的跡象：更年期提前、性慾下降、駝背、骨質疏鬆、焦慮失眠等等。

2.不正常經痛：卵巢囊腫

不正常的經痛或生理期報到前下體出現劇烈疼痛。此外，還有性交疼痛或是受孕困難等等，都要小心卵巢或是子宮內膜異位囊腫。

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3.腹痛、腹脹：卵巢癌

如果長時間腹脹伴隨著腰腹部疼痛，甚至在腹部發現腫塊，即使吃幫助消化的藥都沒用，要小心卵巢健康亮紅燈。

4.長期長痘痘：多囊性卵巢症候群

如果女生嚴重長痘痘或是月經失調、不孕的年輕女性，建議即時至婦產科檢查。

5.月經失調：卵巢腫瘤

有研究顯示，月經週期不規律的年輕女孩，再數十年後罹患卵巢癌並死亡的風險，是正常女生的2倍。



▲生理期失調，也要注意是否與卵巢分泌激素異常有關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

女生們平時該如何保養卵巢呢？高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑也曾在《愛，長照》撰文分享「15個小秘訣」，包括：



1. 作息正常，不要常熬夜，避免失眠。

2. 適度紓緩壓力。

3. 如果必須照腹部X光或電腦斷層掃描，盡量選在月經來之後10天之內。

4. 多吃蔬果，並適量補充微量元素和抗氧化物。

5. 適度運動且少吃油炸食物，再胖，BMI也不要超過27。

6. 不能過度運動或過度節食，BMI不能低於18，體脂肪不宜低於22%。

7. 有卵巢良性囊腫必須摘除時，盡可能不切除一側卵巢，而是只切除囊腫。

8. 摘除卵巢囊腫時，盡量使用止血生物製劑，少用電燒止血。

9. 巧克力囊腫手術後務必密切追蹤，復發時非不得已盡量不再開刀，多數的狀況下藥物治療可以是首選。

10. 盡可能在35歲之前完成生育。如果想要凍卵，38歲之前為佳，35歲之前更好。



11. 不擅自購買使用中草藥保健食品。

12. 多囊性卵巢症候群患者如果還不想懷孕時，應使用口服避孕藥讓卵巢休息，而非使用排卵藥刺激卵巢去提升卵巢癌機率。

13. 懷孕及哺餵母乳均可以暫停月經，也讓卵巢休息不排卵，降低卵巢癌發生率。

14. 如果有卵巢囊腫，尤其5～10公分的中型大小，勿玩呼拉圈、體操或劇烈轉身的運動。

15. 常有週期性黃體囊腫者，月經來前1週左右，亦即黃體期的中間，性行為勿太激烈，特別避免女上男下姿勢和傳統姿勢女方膝胸式。