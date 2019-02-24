主動報備！男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆...他中了幾項



▲妳的男友認定妳是他的未來老婆嗎？先看他做到以下幾點？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／蘋汝妹

「不管感情要經歷多少的風風雨雨，真正了不起的是他腦子裡從頭到尾都非常清楚『我們的未來沒有分手兩個字。』」

「愛的現實，才能細水長流。」

妳也遇過這種男生嗎？節儉務實、不走浪漫路線，但他的未來藍圖卻有妳。女生往往講感覺，男生重的是實際面，哪些行為可以看出男人對妳的愛，不只是交往幾年，而是把妳當未來的老婆？

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1.他有明確的理財規劃，而且對妳不吝嗇

吝嗇是一種感覺，每段感情都有不一樣的標準，但如果他摳到連一碗豆花都要跟妳各付各的，妳怎麼能期待他會為了妳放下單身的自由？另一種極端的狀況是，愛上一個花錢如流水的男生，未來苦的會是妳。出手揮霍成習慣，難免會吸引狐朋狗黨，即使是富家子弟，家產總有一天會用盡，如果他從未為金錢煩惱，妳賭的就是這個男人未來遇到財務危機時的抗壓性。

不管經濟是否充裕，都要有提前規劃的警覺，尤其是放下獨善其身的「單身經濟學」，不能再用一個人的生活思維去思考，小至結婚基金，大至把妳、甚至未來的下一代納入規劃，這樣的男人更可靠。

2.交友圈重疊，與對方家人關係良好

最可怕的交往關係，就是妳從來沒有見過他的家人或朋友。兩個人可以相處很重要，但愛不可能單靠兩個人走一輩子。透過彼此的原生家庭、交友圈去認識一個人，能看到戀人過去生活的影子、更能理解對方的個性。替彼此的家人關係牽線，過年過節的送禮與相處都是營造未來兩個家庭關係很重要的前提基礎，如果這時妳已經看見潛在的婆媳危機，就應該要認真思考彼此未來的路，兩人交友圈重疊的情況下，也會變成一道隱形的保護膜，讓感情更穩定。



▲性生活美滿，懂得把彼此都餵飽，對於兩性關係而言很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.性生活美滿，保持穩定的頻率

性愛難以分離是事實，除了個性與相處，兩個人能否長久走下去，性愛吻合度也是必須要考量的一點。如果他在床上總能敞開心胸與妳溝通，前戲到後戲懂得體貼妳的感受、樂於嘗試新鮮的花招，並保持一定的甜蜜性愛頻率，把彼此餵飽，其餘的擔心就能少一點。

4.吵架時，不會永遠只有一方低頭

這點很重要，就是感情裡的溝通關係是雙向的。

如果一個男生總是對妳低頭，不管誰錯都讓著妳，未必是件好事，壓抑在心裡的負面情緒久了，到了頂點通常會翻臉不認人，說走就走。如果妳總是主動道歉的一方，就要小心，他可能會同時接受妳那女友＋妻子＋媽媽般溫柔的愛，然後轉身去征服另一個獵物。



▲對工作抱持負責任的態度，上進有熱忱，讓妳看得見未來。（圖／達志／示意圖）

5.對工作有幹勁，他的生活態度能讓妳看見未來

不管他現在年收入多少，更重要的是這個男人能讓妳看見未來。或許工作運難以掌控，但積極生活的態度會決定一個人的高度，他的生活是否自律？是否對工作、自己的興趣抱持著熱忱？真正把妳當未來老婆的男人，會不經意透露出自己5年、10年後的生活願景與交往目標，不會向景氣低迷的大環境低頭、認為自己買不起房、買不起車，走一步算一步，別談未來了。

6.不管查勤與否，他讓妳有足夠的安全感

不管妳是否贊成查勤的行為，一個男人把妳放在心上，就會自然做到報備、避嫌的基本男友條件，密碼鎖不住男人的心，安全感不是靠天份，永遠都是相愛的兩個人互相創造出來的。

如果妳身邊有這樣一個人，請好好珍惜這個男人。

他可能不曾說出口，卻一直默默實踐著兩人共同的目標。

不管感情還要經歷多少風風雨雨，口說無憑的承諾未必感人，吵吵鬧鬧的溝通未必是壞事；

真正了不起的是他腦子裡從頭到尾都非常清楚：

我們的未來沒有分手兩個字。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《6種行為，表示男人早已認定妳是未來的老婆》

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