15個月狂鏟23kg！她堅持4秘訣「減肥不減奶」：沒吃澱粉會死掉

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對於愛美的女生來說，減肥是終身事業，但常常因受不了美食誘惑加上懶得動，讓身上肉肉始終巴著妳不放嗎？減肥好難究竟該怎麼做？Youtuber《JOU TV 朴梨》拍攝影片，和網友們分享自己如何在15個月內狂鏟23kg肉肉的心路歷程，她除了靠意志力堅持「4大要點」成功減肥不減奶，穿回舊牛仔褲時更驚呼：「真的很誇張」！

有別於某些胖女孩因告白遭拒，受到巨大打擊而想減肥，JOU則說自己整天忍受媽媽碎碎念洗腦，「年紀還小的時候就吃成這樣子，以後就會很不得了」，終於在高2時妥協減肥。但她也提醒，減肥秘訣屬個人主觀意見，並非適用於所有人，仍需依照個人體質選擇適合自己的減肥方式。

JOU整理出成功鏟肉瘦身4大秘訣給網友參考：

1.戒消夜和高熱量零食



JOU說自己先戒消夜再慢慢戒零食，「兩樣東西一次直接砍掉的話，我跟你講那真的會死人，一瞬間不吃那些東西真的很痛苦」。她說自己以前消夜都吃麥當勞、披薩、炸雞、湯餃＋貢丸、泡麵＋蛋＋料等高熱量食物，光是披薩一次就能吃掉6～7片，水餃10顆以上，貢丸5～6顆再把湯喝完才覺得有飽足感。雖然剛開始執行戒消夜和零食很痛苦，但JOU說，只要拿出意志力對抗，身體會逐漸適應，尤其當看到體重機上的數字下滑，就覺得當初一切忍耐都值得了。

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▲想要減肥，「喝水」很重要，一天喝2000～3000c.c.是基本的。（圖／翻攝自《即新聞》，下同）

2.大量喝水2000～3000c.c.



JOU說減肥前都沒喝水，人生只有「飲料」2字，但狂喝手搖飲，伴隨而來是肚子上浮出游泳圈，讓她看傻眼。因此她先將高熱量飲料換成無糖茶，待喝習慣後再與開水交替。她指出，曾迷信買油切或去脂無糖茶，「長期喝下來很傷荷包」，因此她直接購買盒裝茶包自己泡，量多價格又便宜，直到現在瘦下來仍是無糖茶和水交替著喝，一天攝取2000～3000c.c.，才能將加速身體代謝，排出廢物。



3.控制飲食調整時間



為了減肥，許多網友選擇戒澱粉、戒糖、戒油炸？但JOU則說，自己並無限制不能吃什麼，有網友說飯、麵、麵包等含碳水化合物食物都不能吃，「我如果之前上班不吃那些東西，我可能會死掉」，因此不限制攝取的食物，只是會選擇性挑掉不該吃的東西，如炸雞的外皮、勾芡的羹湯或濃湯等高熱量湯品，雖然偶爾會想吃，滿足口慾，但仍懂得節制只吃少量。



當體重遇到瓶頸無法下降，JOU就會調整吃飯時間，網路上謠傳晚上8點、6點後不要吃東西，她也跟著調整，後來又傳下午4點後要禁食，自己也將晚餐時間往前挪，通通試過一輪後，得到屬於自己的減重法則。當感到肚子餓時她喝水、喝茶，多吃青菜補充纖維，慢慢控制體重後終於突破瓶頸，讓體重順利下滑。



▲JOU說自己會盡量避免炸雞的外皮，羹湯及濃湯等勾芡過的高熱量食物。



4.能多動就盡量多動

JOU坦言，自己屬寧可少吃也不想運動的懶人，只靠著每天做1小時有氧運動，讓自己炸汗，「會推薦跳有氧的原因，是因為我覺得它運動完之後，就像是你在外面淋了一場雨回家一樣，那個汗是直接用噴的超可怕」。現在礙於工作沒時間動，只會在睡前做做舒展運動和按摩肌肉放鬆。

靠著以上4方法，JOU從巔峰時期75公斤，瘦到最輕時52公斤，身高163公分的她，減肥「完全沒減到罩杯」，面對有網友說減肥會少1～2個罩杯她絲毫不受影響。面對有網友好奇「有沒有復胖問題？」她解釋，因作息時間不正常，且代謝隨著年齡增長越來越慢，曾經一路復胖到快60公斤，現在仍努力維持中，但她仍對自己體重不滿，希望能減到49～50公斤左右，「給自己一個保守空間，避免之後有復胖可能」。