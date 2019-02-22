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你能做幾下？研究：男生這動作「撐不到10下」心臟病風險暴增96%

點評:10下對小編來說輕而易舉啦～
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伏地挺身。（圖／Pixabay）
▲靠著做伏地挺身的次數竟能測出罹患心臟病的機率高低？（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

根據衛福部資料顯示，106國人十大死因中，心臟疾病和腦血管疾病分居第2和第4名，它們總是來得又急又快，特別是本身為肥胖者、高齡、有抽菸和已習慣高油高鹽的外食族群，未保持良好運動習慣，容易將自己置於心臟病風險中。但該如何檢測自己罹患心臟病的機率高或低呢？哈佛大學最新研究，教你靠一個動作找答案。

根據外媒《WebMD》報導指出，該項刊登於《美國醫學會期刊》的調查報告顯示，一次能夠做40下伏地挺身的男性，比起一次做不到10下的族群，未來10年罹患心臟病的風險降低96%。哈佛大學公共衛生環境健康教授Stefanos Kales指出，一般人可能認為做伏地挺身的次數多寡與本身肌肉量有關，但這也是測量心臟健康的好辦法，「你能做越多下的伏地挺身，罹患心臟病的可能性就越小」。

Stefanos Kales與其研究團隊從2000年開始追蹤了1100名男性消防員的心臟健康，受測者平均年齡為40歲，平均BMI指數為28.7。在研究開始先測量了他們做伏地挺身的能力，受測者還進行跑步機測試以檢查自身的有氧能力，並且每個人在每年接受一次體檢並填寫健康問卷。結果發現在10年間共有37名消防員心臟出了問題。

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）
▲但也有專家認為，不能靠單一項伏地挺身斷定罹患心臟病機率。（圖／達志／示意圖）

研究團隊意外發現，男性進行伏地挺身的次數和心臟健康的關聯，竟高於和有氧能力間的關係，但該研究僅為觀察性報告。梅奧診所心臟內科教授Gerald Fletcher認為，伏地挺身的測試並無法準確預測每個人發生心臟疾病的可能性。

不過也有專家認為「這不是一個好的衡量標準」，因為有些人可能曾因工作或運動傷害導致手部肌肉、骨骼損傷，因此無法好好進行伏地挺身，所以若要評估心血管健康與否，或許不能靠單做伏地挺身斷定。並指出伏地挺身主要為針對特殊職業者的運動能力評估，像是警察、消防員或是醫護人員，並不適合一般社會大眾。

Gerald Fletcher建議，想要保護心臟健康，應該嘗試在一週內進行多天的有氧運動，每次練習20～30分鐘，像是跑步機練習、騎自行車，或是健走，都是維持心血管健康的好方法。

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關鍵字： 健康百科 伏地挺身 研究 心臟病 心血管疾病 WebMD
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