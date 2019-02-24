混搭會致癌！醫勸：紅蘿蔔、菠菜...別跟「它」一起吃

▲紅蘿蔔和菠菜含有焦多的亞硝酸鹽。（圖／翻攝自pixabay）

文／張維鈞

越來越多研究警告，消化道癌症大多是超強致癌物「亞硝胺」所造成。「亞硝胺」有三個來源。第一是吃進含亞硝胺的食物，多見於加工肉品香腸、臘肉、熱狗、火腿、培根、漢堡肉、鹹魚等，這些食物含大量「亞硝酸鹽」，經高溫煎炸烤之後直接產生亞硝胺，另外還有「啤酒」、「海鹽」也含有亞硝胺。

一般人都會認為海鹽是最健康的鹽，但我認識一個養生專家，幾乎很少吃肉和煎炸燒烤之類的食物，但卻年紀輕輕就得了胃癌，一直找不到原因，後來我問他才知道三餐料理都用海鹽，不排除是這個關係。

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亞硝胺第二個來源是，當我們吃下富含「亞硝酸鹽」的食物、同時又吃富含「胺類」的食物，就會在腸道形成亞硝胺。亞硝酸鹽含量高的食物，除了大家都知道的隔夜菜不健康之外，像健康的紅蘿蔔、菠菜，也含有較多的亞硝酸鹽，所以在吃紅蘿蔔、菠菜時，盡量不要碰到含胺類的食物，否則就會變成亞硝胺。

▲秋刀魚等海鮮寒有胺，跟亞硝酸鹽食物混搭會產生致癌物。（圖／記者黃士原攝）

胺是某種蛋白質物質，富含「胺」的食物，如干貝、鯖魚、秋刀魚、鱈魚、鯷魚、章魚、蚵乾、蝦米、魚翅等，除此之外，還有起司、乳製品、香蕉、番茄等也含胺。所以我們要注意原本是健康的食材，但是混搭錯誤就會產生致癌物，不可不慎！

第三個來源是，吃進太多「硝酸鹽」食物，例如鹹菜、醬菜或酸菜類醃漬蔬菜含有大量「硝酸鹽」，吃進肚子裡，經腸道細菌作用會變成「亞硝酸鹽」，若剛好又進食「胺類」的食物，就會在腸道合成致癌物「亞硝胺」。

本文摘自《五代中醫食療自癒養生帖》／張維鈞（台中濟生中醫診所院長）／蘋果屋