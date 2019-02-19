泡咖啡多加一道手續　可有效避免血脂上升

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文／康健編輯部

喝咖啡雖然好處多多，但也有不利健康之處，就是導致血脂上升。主要原因是咖啡含有咖啡油脂，當中的雙類（diterpenes）化合物咖啡醇（cafestol）和咖啡白醇（kahweol）會使血液中的三酸甘油酯和膽固醇濃度增加。

荷蘭阿姆斯特丹自由大學健康科學研究所教授卡坦（Martijn Katan）指出，每天喝5杯以法式濾壓壺沖泡的咖啡，約含10～13毫克咖啡油，4週就會讓人體血液中的膽固醇上升6～8％。

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另一個研究也指出，每天喝下60毫克咖啡油，就足以讓體內的低密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油酯上升，咖啡專家韓懷宗指出，以咖啡豆含有1％的咖啡油來換算，只要喝入6克以上的咖啡，就會攝取超過60毫克咖啡油，不利健康。

該怎麼辦？

只要加一張濾紙即可。

2012年初美國哈佛大學發出的《哈佛健康通訊（Harvard Health Letter）》建議，濾紙可過濾掉大部分咖啡醇和咖啡白醇，能有效降低血脂上升的壞處。

韓懷宗指出，北歐式水煮咖啡、法式濾壓壺、土耳其壺等無濾紙烹煮的咖啡，每杯約含6～12毫克咖啡醇和咖啡白醇，而經過濾紙沖泡的咖啡則只有約0.2～0.6毫克，兩者相差20至30倍。至於摩卡壺、虹吸壺等沖泡法雖經過濾，但採用金屬或粗棉布材質，吸附咖啡油效果仍然有限。

因此他建議，為了保護心血管健康，減少咖啡醇和咖啡白醇攝取，應採用濾紙沖泡咖啡，如果平日慣以義式濃縮咖啡機、摩卡壺、虹吸壺、法式濾壓壺等方式烹煮咖啡，最好多一道手續，用濾紙過濾了再喝。

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