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別用棉花棒！醫獨授「耳朵進水」3招速速乾　單腳跳屎水秒流出

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「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評:小編都用棉花棒挖欸！
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挖耳屎,挖耳朵,棉花棒。（圖／奇美醫學中心提供）
▲每每耳朵進水，你也習慣用棉花棒吸水嗎？（示意圖／奇美醫學中心提供）

文／健談

洗澡、游泳、泡溫泉時，耳朵不小心進水了該怎麼辦才好？弘森診所吳書毅醫師表示，若為少量進水時，耳道中的耳垢有吸濕的作用，故無需特別處理，或亦可用吹風機的弱風慢慢吹乾；但若耳朵進水較多時，可嘗試將頭側向進水那側跳一跳，通常狀況即可解除。

別用棉花棒！醫授「耳朵進水」3招速乾。（圖／健談授權提供）
▲耳朵進水怎麼辦？醫傳授3招讓耳朵屎水速速乾！（圖／健談授權提供）

耳朵進水時，到底該怎麼處理才好？吳書毅醫師表示，若耳膜正常的情況下，一般洗澡、玩水時耳朵進水並不會導致內耳積水，無須過度擔憂。

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若以洗澡弄濕耳道的情況下，耳道中的耳垢有吸濕的作用，故洗澡後僅需用毛巾將外耳擦乾即可，並不需要特別使用棉花棒吸乾耳道中的水。

若感覺到耳朵進水形成一層薄膜，頭部晃動時還可感覺到水流動時，可嘗試將頭歪向進水那側，單腳跳一跳，通常水就會流出來了；亦可先用毛巾將耳朵外的水分擦乾，用手稍微把耳朵拉開，再用吹風機的弱風慢慢將水分吹乾。

然而，吳書毅醫師表示，即便都不做上述任何動作，光是靠著日常的說話、咀嚼與顳顎關節自然活動，耳朵中的水也會慢慢流出。

耳朵進水相關問題，建議諮詢「耳鼻喉科、小兒科、家醫科」

諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師
本文經授權轉自：健談

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

關鍵字： 健康百科 耳朵 棉花棒 健談 吳書毅
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