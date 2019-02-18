亞洲首例！她腰椎滑脫走不動靠「ROSA機器人」開刀　術後2天趴趴走

▲雙和醫院引進ROSA機器人手臂，有助外科醫師更能夠精準定位骨釘置入位置。（圖／雙和醫院提供）

記者趙于婷／新北報導

一名60歲的楊女士半年來嚴重腰酸腳麻，行走越來越不便，連晚上睡覺腳和髖關節都會痛，經過檢查診斷為腰椎第四第五節滑脫合併神經壓迫，最後透過雙和醫院最新引進的ROSA機器人手臂手術，順利完成手術，且術後2天即可下床。而楊女士更是亞洲首例透過ROSA完成脊椎手術的案例。

人體的脊椎充滿著許多神經與血管，每一次的手術都是考驗外科醫師的臨床經驗，雙和醫院在去年引進ROSA機器人，可在複雜的神經血管叢林中，規劃出最適合的病人的手術切入路徑，有助提醫師手術準確度，可縮短住院時間、減少出血、感染風險及疼痛。

請繼續往下閱讀...

台北神經醫學中心林乾閔副院長指出，「腰椎滑脫」的病人，若經腰部核磁共振檢查發現有神經嚴重壓迫，且對藥物及復健治療效果不佳，需施以手術治療，主要目的就是達到「腰椎神經減壓」及「重建腰椎穩定性」。

林乾閔說，以往傳統的脊椎手術，傷口大、出血量多，脊椎及肌肉筋膜損傷較多，感染率高、病人預後恢復時間長，且臨床上在執行「腰椎神經減壓併骨融合手術」時，最具風險的部分就在「骨釘置入」，若置入位置不良，可能造成永久性的神經損傷。

而ROSA可在術中計畫骨釘置入的最佳位置，藉由機器人手臂精準地定位骨釘置入的路徑及位置，避免因骨釘置入造成永久性神經損傷。另外，機器人手臂也有即時動態導航系統、光學導航系統，可針對脊椎疾病，包括脊椎減壓手術、椎間盤部分摘除、脊椎畸形、脊椎腫瘤、脊椎骨融合手術等術式，提供完善且安全性高的微創治療。

另外，ROSA也用於執行大腦手術，針對腦出血與腦腫瘤切片手術、巴金森氏症的深部腦刺激手術以及頑固性癲癇的立體定位腦電圖植入手術等術式，提供精準的治療，相較傳統術式，可以克服因人為操作造成的誤差，提升手術成功率。