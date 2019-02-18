標準太高？超難脫魯「星座前3名」曝光...獅子座都看外表啦



▲也許你現在還單身並不是因為不想愛，而是因為還沒有找到一個讓你奮不顧身的對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

你到現在還是孤單一個人嗎？有時候看見身邊朋友一個一個脫魯、成家立業，自己心中不免也會開始擔心「春天」是不是不會來了，還是其實是自己的問題，把桃花都趕得遠遠的呢？對此，大陸網站《新浪看点》就公開最難找到對象的星座前3名，原來總是給人高冷印象的獅子座超在乎另一半的外表！

難道是標準太高嗎？最難找到對象的星座前3名公開：

第3名：獅子座

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在所有星座中，獅子座是屬於最難追的一個，所以要說他們很難找到對象也不是沒道理。在別人的眼中，獅子座總是會給人一種特別高冷的印象，讓人完全不敢靠近，不過如果你想要追到獅子座也不是完全沒有可能，因為他們蠻在乎外貌的，只要你的外表剛好合他們的口味，你就有機會囉！



▲獅子座總是給人冷冰冰的感覺，所以很少會有人敢拿出勇氣追求他們。



第2名：巨蟹座

在感情中，巨蟹座非常非常謹慎，他們寧可自己一人也不願意隨便找一個伴侶將就，而且他們希望談了感情就要有結果，結婚會是最終目標。此外，巨蟹座的個性也很有耐心，他們願意花費自己的時間和心力等待對的人出現，只要牠們找到了，就會拿出自己的真心。



▲巨蟹座寧願自己一個人過生活，也不願意隨便找一個人將就一輩子。



第1名：天蠍座

簡單來說，天蠍座很難找到另一半的理由就是「太挑了」，他們找另一半的標準很高，所以天蠍座到了最後會變成單身貴族，並榮登最難找對象的星座第1名；而且天蠍座在進入一段感情前會想很多，所以他們也經常偷偷在心裡想著「找對象為什麼那麼難啊！」



▲天蠍座挑選伴侶的標準很高，所以這就是為什麼他們還單身的關鍵原因。