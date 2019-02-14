怎追有男友的女生？專家授「死會活標2神技」...讓她一秒愛上你

點評: 最近小編身邊也有朋友剛被死會女生給Bang掉...



▲喜歡的女生有男友怎麼辦？專家神解2招教你攻佔她的心。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／約會診療室

其實從以前開始，就有很多朋友問過我這個問題，該如何追到有男朋友的女人呢？

我一直不願意提這個問題的主要原因在於和女人互動與吸引女人，應該是一件很自然的事情，和對方有沒有男朋友應該一點關係都沒有，如果刻意要從女方獲得什麼，不僅得失心重也會讓自己勞民傷財。

不過如果你真的有非常喜歡的女人，而卻陷入了對方有男朋友這樣的窘境，那今天就讓我來告訴你應該怎麼做吧。

橫刀奪愛會不會「不道德」？？？在我們開始之前，先了解一點，如果女人會願意背叛男朋友而接受你的感情，基本上她對於現有的男朋友一定有不滿之處，才會發生「出軌」，換句話說，如果女方對於她的交往關係非常滿意，基本上你會完全沒有機會。

（雖然結婚的人也照樣會「出軌」不過已婚者的背叛則是兩碼子的事情，婚姻是具有法律效果的，所以你橫刀奪愛是有機會坐牢，為了你的安全，特別在此提醒。）

OK，解決道德問題之後就來切入我們的正題吧！

方法1.最簡單的方法，自然而然的讓她「有感覺」

其實最好的方式就是展現出你平常幽默風趣，而且具有魅力的一面，如果對方在一開始和你互動時就對你有好感，甚至對你有「感覺」，那你其實只要順著自己的步調，慢慢增加曖昧即可吸引到她。

如果這種狀況成立（女人比較喜歡你），有些女生甚至不太想要你問她的感情狀態，而且在對談中她也會盡量避掉「男朋友」這樣的字眼。這時候只要把她當成單身一樣對待即可（在互動中完全忽略男朋友，你在一開始提起只會引起對方的罪惡感），如果她比較喜歡你，成功通常手到擒來。

這種方式的好處在於你不用為了對方而屈就自己的生活，你還是可以一樣非常有自信的做自己，繼續自己的社交圈，認識更多朋友。以平常心看待吸引她這回事。

如果成功很好，GOOD，失敗也沒關係Whatever～反正還有很多優質的女人可以認識。

不過有時候碰到對方比你還有魅力（至少在她心目中）時該怎麼辦呢？通常我會建議你就如方法1.那樣，直接跳過換下一個吧，天涯何處無芳草，有時候執著太多反而會忽略身旁更好的機會。

但是難道就這樣，沒有機會了嗎？

其實還是有方法……

方法2.滿足女人沒有被滿足的一面

我通常不建議這樣做，但如果你自認為可以讓她獲得更好的愛情，或者你真的真的很想要追到她，那你就試試看吧！這個方法通常在她有「未被滿足的需求時」容易成功。

有時候，雖然女方對他男朋友有感覺，但是他們的愛情並不完美，可能有吵架、疏離、安全感不足等等的問題。這些不好的因素就成了你可以吸引到她的機會。

特此聲明：要使用本方法請先有長期抗戰的心理準備！！



▲要追非單身女子前，請先知道女生有哪些「需求」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

在我們繼續之前，我們需要先了解女人對於男人，有哪些「需求」？

女人的需求

女人在交往關係中對於男朋友的不滿之處可能有百百種，但是如果我們從演化的角度來看，或許可以看出一些大方向

根據著名的演化心理學學者羅賓貝克在「精子戰爭」裡曾說－女人對於男人通常有兩種需求：

1.好基因

（帥氣外表、風趣幽默、Man的性格、等等俗稱「有魅力」的特質）

這些是我們俗稱的「化學反應」、「有感覺」等等的生理反應，就是女人覺得你有好基因的一種表現。

2.安全與照顧

（金錢、食物、安全感、物質照顧等等）

就是俗稱的「體貼」、「很照顧我」等等的安全與照顧，如果沒有了這些，在原始環境下的婦女根本沒有能力獨自撫養小孩並且存活，所以在女人的潛意識裡，會希望男人提供這些資源。

通常女人在交往關係中的不滿足，多半都是這兩類的其中一種。如果女人對你的「感覺」勝過於他的男朋友（覺得你的基因更好），那其實只要照我介紹的第一種來進行即可，而且有時候女生還會從旁協助你來追到她。

如果女人對他男朋友的「感覺」勝過你，但是卻有一些需求還沒被滿足（安全與照顧），你就能夠用這特點吸引到對方。

例如當你心儀的對象，她男朋友是個壞男人，常常出去把妹泡夜店，甚至有偷吃傾向時。如果你很體貼、照顧對方，把她照顧的無微不至。你就能創造出很強烈的「反差」，這種反差，會讓你在她心中占有她男朋友沒有的地位！！！

一定要增加曖昧，並且用比較直接、有誠意的方式，Loser（或者我們所謂的好人）最大的錯誤，就是在於在互動的過程中，都沒放入曖昧。

當你沒放入曖昧時，你的體貼與噓寒問暖，在她的心中還是會很重要，但是會是朋友、或者好姊妹的那種重要，而非情人的重要。這會讓你在互動的過程中，反而離成功越來越遠，變成萬劫不復的「好朋友」。

所以這時候一定要放入曖昧，但是請注意，我這邊假設對方在她心目中比你還有魅力，所以如果你使用比較曖昧、壞男人的方式來吸引對方，反而會不敵她現在男朋友「壞」的魅力。

這時候你反而應該走比較有誠意的路線，甚至直接、間接表白都可以，送禮物，耍浪漫，司機達人、吃飯達人等「好人」的招式，都可以在這時候使用。

你可能會說，這不是跟你所教的方法完全背道而馳嗎！！？？

對，沒錯，這些的確是跟我的方法不一樣，但是請記得我們現在在她心中的「感覺」比她男朋友還低。



這時候的你，應該保留具有魅力的特質（Man的態度、幽默風趣、正確的個性），然後配合比較有誠意的來向對方示好，展現出她男朋友沒有的特質。

這樣就能製造出「反差」的感覺。

這時候的你，給她的感覺就是女人需求的第二種（安全與照顧），如果一切順利，你將在她心中占有一席之地，

雖然可能無法踢掉現任男朋友，但是或許有機會，當所謂的「地下情人」。

這時候你可以盡量增加曖昧，越多越好，如果你能夠在關鍵時刻展現比較領導的態勢，你甚至可以一路衝到性愛，只要你營造出對的感覺，很多時候女人會順著你的領導與步調！

當然，在這樣複雜的感情中，她對於兩個男人的感覺一定也會非常錯綜複雜，不過如果你有達到性愛的程度，雖然她會「給你」的動機可能出於補償心理，（感覺你付出這麼多卻沒有回饋什麼給你，所以當你強勢的時候她會比較傾向讓你得逞。換一個角度想，這也可能是一個可以令她減輕罪惡下台階的理由），但是至少在某種層面上算是接受了你的「基因」，這對於女人來說是很大的一步。

而且如果你性愛技巧非常好的話，或許她會對你更有好感也不一定，有機會翻轉你的頹勢。



▲如果床上技巧夠好，說不定能翻轉頹勢。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

要有長期抗戰的準備

當你在這種劣勢的情況下（她男朋友地位比較高時），你需要靠時間的力量慢慢建立起你在她心中的地位，絕對要有耐心。

另外你還得承受很多心理壓力，例如說當她和他的正牌男友出去時，你會難受的心理壓力。

而且為了營造出反差，你在互動的過程中必須投入過量的心力與資源，不僅有可能傷害到你原本的生活，而且會讓你的得失心異常的重。

這會大大的傷害到你的自信心，所以請務必要有心理準備。

千萬不要激起男人的「不甘心」心態

另外一個要點就是，要吸引有男朋友的女人，無論是否在同一個社交圈，千萬要低調。即便他的男朋友對她不太理會，或者甚至和她提分手，你都不應該莽撞地展開高調地追求行動。

因為如果你太高調，或者太強勢的追求，一旦被另一個男人發現（有可能是她和男朋友透露你的存在），你就很可能激起對方的「不甘心」或者忌妒心理。

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不理性的忌妒心理實驗

38科學家曾經做過一個實驗，每次兩個受試者A和B，然後給他們30美元，A可以決定兩個人所獲得的金錢比例，B則確定是不是要認同A的分配，如果B不點頭，則兩人都沒有錢拿。

他們實驗下來發現，當A的分配是50/50，或者給B的配額更多時，B總是會答應，但是當A配給自己的份大於B時，B拒絕的機率就會大增。尤其是70/30以上的分配，有高達9成以上的受試者B拒絕了A。

科學家覺得很有趣，明明都是免費的錢，但是人們只要看到別人拿比自己多，就會寧可不拿，也不要讓對方賺比自己多。

不過科學家想，30美元對美國人來說可能一點都不痛不癢，拒絕了也沒什麼。所以這次他們故意選在東南亞的落後地區再次重新實驗，一樣也是30美元的金額，但是在這裡，30美元這樣的金額相當於本地人1～2個月的薪水，在當地人眼裡可以說是相當大的一筆數字。

但是實驗結果令大家震驚，即便是這樣相對巨大的金額，東南亞的實驗結果和美國的幾乎一致。即便可以拿到一個月的免費薪水，但是如果看到對方拿得比自己多，人們就會心生怨恨，寧可玉石俱焚，也不要看到他方拿更多！

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這種不理性的情緒在情場上也一樣，即便對方已經對她淡掉、不愛她、甚至想分手，一但發現你的存在，就會開始有防衛心理。會回防不代表他一定還愛著女方，但肯定的是，他一定不會眼睜睜沒有動作就讓你贏。

一旦他有這個念頭，他可能會對女方更好，或者花更多心力在她的上面，這時候你反差的效果就會減弱（因為他也開始照顧與體貼女方）。如果這時候如果你的魅力處於劣勢，你很可能就會前功盡棄，白忙一場。

所以當你看到有能夠見縫插針的機會，最好的方式不一定是趁火打劫，而是應該要繼續低調，等到她對於前任男友的感覺消退以後，再慢慢加溫屬於你們的感覺，這時候她才會慢慢的把你擺在心裡最重要的地方。（對於剛分手的女生也是一樣，應該要等傷痛結束後再慢慢釋放曖昧，至於當情緒垃圾桶的角色，你可以讓她的姊妹、或者身旁的「好人」來擔綱）。

失敗或者被拒絕時，千萬不要展現出「被害者」的架式（分手也適用）如果你投入了這場橫刀奪愛的豪賭，但是卻死會活標不成的話，千萬不要惱羞成怒。

很多人在失敗或者被拒絕時所犯的錯就是，開始責怪女人

可能開始對對方說：

你怎麼這麼傻跟他在一起….

我為你付出這麼多，戶頭都沒了，車子也當了….

你完全不了解我的感受，你真自私….

這種Loser的行為（怨天尤人），會讓她對你更沒感覺，而且未來如果想要再次追求的話，這些負面的印象會讓你更難成功。

當然啦，你做出了這麼多付出，但是失敗，的確是能贏得一些同情，但是在愛情裡，可憐的人通常會獲得同情，但是絕對不會獲得愛情。

所以如果遭遇拒絕，最好的方式就是「接受」，我指的不是很Loser垂頭喪氣地承認失敗，而是你就直接欣然地回答：OK，那我們繼續當朋友吧！

反正未來的事情，誰也不知道，就繼續擺著，先去認識其他女生吧。或許未來你買了G8招，而且認真地實踐所學，並且徹底改變自己，這時候再回來和她熱絡，說不定她對你的觀感，又會不一樣（這效果就像長大以後的國小同學會，你會覺得怎麼有些人變得好正，會想重新再認識她們）。

你不一定要進來淌渾水，其實我還是會希望你盡量使用自然的方式來和女人互動，因為如果她真的沒那麼喜歡你，你為什麼要費盡心力來討好她呢？



▲專家建議要從「被挑選」，變成「挑選者」，不用再去追別人的女朋友啦！（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

更糟的是，當某些人真的成為死會活標的真英雄時，會發現你開始難以信任女人，而且會覺得自己的女人，隨時都有可能背叛自己，交往起來其實心裡會有安全感的問題。這種狀況可能會因人而異，但是的確有可能發生。

通常會需要用高風險的方法二，多半都是因為缺乏認識女人的能力，導致自己身邊認識優質女人的機會有限，變成身邊有得撿就吃。如果你發現自己也有這樣的傾向，我建議你可以多方發展。

我個人最喜歡認識女人的四個來源（夜店、網路交友、搭訕、生活圈）在我們約會診療室上都有相關的文章，不妨來搜尋一下，你會收穫很多，自然就會讓你從「被挑選」，變成「挑選者」，再也不用去淌別人的渾水。

無論你選擇何種方式來吸引女人，或者真的有橫刀奪愛的需要，我都強烈建議你先把自己的態度，與人格特質搞定。

因為這些質男的魅力，才是長久成功的關鍵。

在達陣藍圖裡，我會告訴你如何培養出「很Man」的個性，與幽默風趣的個人特質，這些方法不但容易學習，而且能夠讓你在和女人互動時，讓她對你產生「感覺」，自然無論她有沒有男朋友，都會被你的魅力所吸引，更想親近你，這些質男的魅力，才是長久成功的關鍵。

本文經授權轉自：《要如何成功追有男朋友的女人？》

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