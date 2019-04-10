好後悔結婚！她婚後「泡泡破滅」陷憂鬱...心理師突破盲點

▲結婚真的能得到永久的幸福，不再孤單嗎？（圖／免費圖庫Pixabay）

文／金惠男

她在學生時代總是很討厭回家，因為家裡都空無一人，回到家後往往是獨自把燈打開，並且做飯來吃。當時經營餐廳的爸媽，每天都很晚回家，所以偶爾她累得睡著的話，整天連爸媽的臉都見不到一面，這樣的日子，可說是不計其數。

她是個獨生女，因此，很羨慕鄰居的孩子，可以跟姐妹們一起去逛街和看電影。特別是看到小男孩抓著一個哭紅了眼的小女孩的手，說道：「誰敢把我們家老么弄哭？ 放馬過來。」看著那個氣勢洶洶的小男孩，她也曾暗自想過「希望也有人站在我這邊」。

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每逢此刻，雖然她總是在爸媽面前表現出更堅強的樣子，但是內心深處忍不住感到孤單。或許是因此之故吧！她開始夢想著家人們圍坐在一起吃飯、看電視，一起說說笑笑的情景。所以她一遇到心儀的男人，就馬上決定要結婚。

然而，曾經說過會將天上的星星都摘給她的丈夫，後來每天都工作到深夜才回家。原本她自認為只要做好規劃就可以馬上生兒育女，但是結婚三年多來，肚皮卻一直沒動靜。後來，好不容易出現各種懷孕的症狀，結果卻被判定為是假性懷孕，讓她很快地陷入沮喪之中。

她以為結婚的話，就不會再感到孤獨。然而，她的丈夫跟她爸爸一樣，總是難得見上一面，能夠讓靜悄悄的家裡充滿笑聲的孩子，也不曾誕生。結果，她不停後悔著「如果是這樣，我為什麼要結婚？」然後逐漸失去笑容，最終染上了憂鬱症。

▲婚姻也無法讓兩個人永遠融為一體，不再心碎。（圖／取自Pixabay）

所謂愛就是彼此融為一體，其實是一種錯覺

當感到孤獨時，就會強迫性地想找人作伴。但是，人生在世，總有不得不獨自一人的時候，偶爾也會遇到必須獨自承擔的事。不管你再有錢，不管你有多忙，寂寞都會降臨。每逢此時，硬是努力地想要克服孤獨，其實反而不好。一旦痛苦找上門時，應該靜靜地等待，盡可能自然地接受孤獨的來臨。

透過與自己所愛的人見面來趕走寂寞，可能是一種好的解決方案。不過，這並不意味著兩個人在一起，就會懷抱相同的夢想，擁有一樣的想法，而是可能對同一件事見解各異。因為對方與我是截然不同的人，永遠都不可能融為一體。

因此，越是相愛，就越會發現彼此的差異。當完全接受對方的原貌時，就會發現對方有著與自己完全不同的世界與靈魂。換句話說，我們將會深刻地體會到，原本希望永結同心的人，終究是與自己不同的個體。那麼，我們將會再次意識到，彼此都是各自分離而孤獨的存在。

如今，必須承認，反正任何人都是孤獨的，即便結了婚，也是孤獨的，跟不結婚一樣孤獨。而且，不論我多麼愛他，我們都無法融為一體。即使再怎麼試圖理解，也有一些彼此不對盤的部分。因此，有時會感到傷心難過。然而一旦相愛，並且不斷努力地彼此理解，人就有機會再次成長。

儘管對方與自己不同，但是卻接納一切，並且愛著自己，對此若能深深地感謝，愛情就能更加深遠。所以，誠如托爾斯泰所言：「幸福的婚姻生活並非取決於彼此是否能好好相處，而是取決於彼此能夠承受多少的不一致。」或許這句話才是正解吧！

本文摘自《你和我之間》／ 金惠男（精神分析專科醫師）／大田出版