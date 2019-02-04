過年送禮怕出糗？　營養師9大關鍵教你挑「雞精、燕窩」

▲雞精不只適合病人，也適合上班族、哺乳媽媽。（圖／好食課提供，下同）

文／好食課

過年到囉，要送什麼伴手禮給親朋好友呢？走進便利商店或大賣場，滿滿的禮盒讓你無從下手了嗎？好食課營養師搜集了四款市面上最常見的保健禮盒，一一破解迷思和解釋營養功效！

雞精篇

Q1：雞精適合誰喝？

A1：許多人以為雞精只適合病人喝，但實際上各種族群都適合，從小孩（4歲以上）、上班族、哺乳媽媽、中老年長輩等都適合。

Q2：雞精有什麼功效呢？

A2：雞精因為經過高壓蒸煮，後續透過濃縮方式提高營養素濃度，因此並不是「濃縮雞湯」的概念，其中含有許多支鏈胺基酸與短鏈胜肽，是主要的功效成份。

雞精的研究不少，從動物實驗至臨床實驗皆有相關發表，在這些研究中，雞精的功效大致上抗疲勞、調節免疫、增強認知功能與提高母乳營養等四個功效有關。

▲雞精真的有提神效果嗎？

▲哺乳媽媽可以喝雞精嗎？

Q3：慢性病患者適合喝雞精嗎？

A3：要看病患狀況而定，許多衛教資訊提到，雞精含有較多的普林與鈉離子，所以可能會導致痛風和高血壓，而磷離子含量也不低，因此也不適合腎臟病患者食用。

▲長輩有慢性病適合喝雞精嗎？

實際上，雞精的鈉含量僅有50毫克，以建議攝取量而言遠遠低於一天建議的鈉限量，因此不會有鈉過多的問題，而健康人被誘發痛風的主因並非「普林」，所以對正常人而言，不用擔心喝雞精會引發痛風。

但如果是痛風病人，要記住急性發作期間不要喝雞精，而雞精的磷含量也很低，所以非洗腎患者並不需要擔心磷過多的問題，但如果是洗腎患者要限磷，就要避免飲用了！

▲小朋友喝雞精會有負擔嗎？



Q4：要怎麼挑雞精？

A4：進到賣場，琳瑯滿目的雞精產品要怎麼挑呢？最簡單的方式就是認明健康食品的小綠人標章！這有經過功效性實驗的驗證，也有安全性、安定性的評估，所以這才是對好的商品！

▲挑雞精要選有小綠人標章。

燕窩篇

許多人對燕窩有著長年的迷思，如：血燕是燕子吐血三次所造成的，但這些都是錯誤的訊息！接下來讓好食課破解迷思吧！

Q1：燕窩能養顏美容，只能給女性食用？

A1：並沒有這樣的說法，其實男生也可以食用燕窩，並未有性別的限制

Q2：燕窩只是燕子口水，沒有營養價值！

A2：燕窩確實由金絲燕的唾液形成，但其中含有豐富的唾液酸，部分研究發現可以養顏美容，也有研究認為可以幫助調節免疫力。

▲燕窩適合女性族群。

Q3：燕窩是強摘而來，燕子會無家可歸？

A3：燕窩來源是金絲燕，是種候鳥，會往返中國大陸和東南亞間，金絲燕一年會築三次巢，每次待幼燕離巢後會再築另外一個巢，因此採燕人會採取空巢，不會讓燕子無家可歸，且現代有永續發展和保育的概念，已沒有過去的強摘問題了！

Q4：血燕是燕子吐血而成？

A4：別再相信拔獅子鬃毛可以治禿頭了！其實血燕和吐血一點關係都沒有！過去傳言可能與鐵含量有關，但研究發現血燕的鐵含量並未較多。

實際上是山洞中，具有許多燕子的排泄物，這些排泄物受細菌作用產生硝，且終年悶熱生成帶有硝的濕熱空氣，燕窩長期受薰蒸而成，所以和「血」一點關係都沒有。

▲燕窩是等燕子離巢後才去採集。

▲血燕和血液完全沒有關係。



Q5：要怎麼挑選燕窩？

A5：由於燕窩十分昂貴，所以不乏有魚目混珠的狀況，食品大廠會使用「FTIR」方式，比對燕窩的圖譜就能知道燕窩原料是真是假囉！所以購買時可以認明有經過FTIR檢驗的，就是真燕窩的保證！

▲現代燕窩加工流程。

▲FITR揪出假燕窩。

本文由【好食課】授權提供