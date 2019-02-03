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春節靠免疫力抗流感、護腸道　醫推「1款水果」每天吃3顆

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▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲春節不僅是流感高峰期，更有不少民眾會因為暴飲暴食而出現腸胃問題。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

過年不少人都會放縱大吃，再加上作息不正常，很容易出現腸胃不適、感冒等症狀，且根據往年統計，春節是流感疫情高峰。醫師建議，年節期間可多吃含維生素C、高纖蔬果，如柳丁、奇異果、蘋果等，有助提升免疫力研究指出，更有研究指出，一天食用三顆黃金奇異果，可以增強身體的抗氧化能力，強化免疫系統。

中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元指出，研究顯示，無論是對先天（延長嗜中性白血球的有效壽命）或後天免疫系統而言，維生素C均可改善免疫系統功能，如抗發炎、抗病毒、抗菌、抗氧化等，有助降低身體因代謝造成的氧化傷害，同時強化免疫防禦系統，阻擋疾病入侵。

林文元進一步提到，可多攝取富含維生素C的蔬果，如柳丁、奇異果、蘋果等，有助抵禦病毒的侵入、強化免疫系統，以奇異果為例，奇異果營養密度是蘋果的6-10倍，維生素C含量是柳橙的1.5至3倍，每日食用1到2顆就達到衛福部每日100毫克成人建議攝取量。

奇異果。（圖／公關提供）

▲醫師建議，一天吃三顆奇異果，有助強化免疫力。（圖／公關提供）

另外，腸道是身體最大的免疫器官，腸道黏膜就是確保將有害微生物、過敏原、無法消化的食物大分子阻擋在外的守門員，以免細菌進入引發腸道不適，從水果中適量攝取酵素、膳食纖維和有機酸可幫助刺激黏蛋白生成，建立抵抗病原體的保護層，阻隔有害外來物。

林文元舉例，奇異果富含膳食纖維、有機酸、草酸鈣結晶以及水果酵素，可幫助刺激腸道黏蛋白產生，對於腸黏膜的生成有正面的效益，同時也可增強體內的抗菌生態，另外，奇異果含有豐富的膳食纖維及水果酵素，有助改善消化不適，促生好菌並抑制壞菌。

林文元強調，高膳食纖維的水果包含奇異果、蘋果、柳橙等，奇異果中的可溶性膳食纖維能吸附膽固醇，減緩腹瀉、便秘，留住水分形成凝膠，進而增加糞便體積與軟化度，非可溶性纖維則可藉由增加糞便體積與消化道活動，促進腸胃蠕動，維持消化道健康。

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關鍵字： 春節 過年 流感 腸胃炎 水果 奇異果
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