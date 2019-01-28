保暖變燙傷！？熱敷墊抗寒必知5件事

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撰文／Jennifer、資料來源／食藥署、食藥好文網、圖片來源／shutterstock

入冬最強寒流來襲，氣溫冷到令人「凍未條」，有一些怕冷的長輩們紛紛祭出熱敷墊、電毯、暖暖包等保暖的物品來抗寒，但媒體新聞曾報導，有一位婦人在家邊追劇邊用熱敷墊，一坐就是2小時，不慎燙傷被緊急送醫……。究竟，要如何正確使用這些熱敷墊、電毯，才不會受傷的安心過冬呢？快看食藥署怎麼說！

安心暖用熱敷墊 5個小叮嚀



1. 對溫度感知遲緩者要當心使用

首先，食藥署提醒，使用熱敷墊等產品時，要注意控制溫度與時間，針對嬰兒、孕婦、糖尿病患者、無意識（熟睡、酒醉）以及癱瘓者，還有等5類族群，由於對溫度的感知較遲緩、或者無法表達，在使用這類產品時都要須多留意，避免燙傷的情況發生。

2. 溫度低於45℃

當使用時，若是熱敷墊直接接觸皮膚，溫度應設定在45℃以下，若是隔著衣服或者毛巾，溫度可稍微調高至50℃。

3. 使用時間不超過20分鐘

進行熱敷要記得控制時間，建議不要超過約15~20分鐘，否則可能會因為熱蓄積於體表，而導致燙傷。此外，蓋上熱敷墊之後，最好不要為了增加效果而刻意在墊子施加壓力，慎防皮膚過度受熱。

4. 使用時避開脆弱肌膚區

注意使用的位置，像是手腳部位皮膚較厚，對溫度的耐受度較高，但若是在皮膚較嫩的部位（如：脖子），對熱的耐受度較低，較易燙傷，最好別在這些位置熱敷。

5. 避免不良使用習慣

不於易燃環境下，或鄰近充滿氧氣及氧氣儲存設備旁使用，同時注意電線是否破損及彎折，以避免電線短路引起火災；千萬不能使用別針或金屬物品固定熱敷墊、電熱毯，以免觸電；拔插頭時，手按住插頭頂端拔下，不能以拉扯電線的方式拔插頭；不要以壓折或扭曲收納熱敷墊，以免造成內部線路損，使用時引發危險。

屬醫用器材，需認清許可字號與安全標示



(示意圖)

目前市售醫療用熱敷墊，可分為穿戴型、毛毯型等各種形式，因為產品名稱裡有「醫療」兩個字，很容易讓一些民眾誤以為絕對安全，但反而輕忽它可能潛藏的危害。

食藥署提醒，民眾在選購這類產品時，應該看清包裝上是否有刊載衛生福利部核准之「醫療器材許可證字號」及完整的標示內容，包括廠商名稱、地址、品名等，並確認製造日期及保存期限等資訊，使用前，也務必詳讀產品使用說明書，正確使用、收納或清洗，才能擁有溫暖又安全的舒適過冬。



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