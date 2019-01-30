不怕睡到腰痠背痛！挑對床墊讓你一夜好眠！

彙整編輯／Jennifer、圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床



【文／幸福空間】一天24小時之中，睡眠時間就佔了三分之一，若是沒有良好的睡眠品質，造成整天精神不振，便會大大影響日常工作效率。因此，選擇一張舒適的床墊，才能確保整晚的金質睡眠，不但讓身心獲得充足的休息時光，更減輕壓力與不適導致的肩頸痠痛，讓人得以神清氣爽度過每一天。

然而，床墊樣式百百種，究竟如何挑選有保障、適合自己的款式呢？以下小編特搜知名棒球球星恰恰最愛的床墊，並從床墊的構造開始一一剖析，教您選擇安心耐用的材質及保養技巧，還加碼補充至店內購買時的實戰建議，讓您不怕買到雷床墊，每晚都能迅速入睡！

▲知名棒球球星恰恰代言的床墊，不僅特製棒球圖樣壓花，更使用1470顆的五段式彈簧支撐，讓身體壓力得以完全釋放。（圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床）

Point 1. 床墊構造介紹：舒適層多厚才舒服？

俗話說：「知己知彼，百戰百勝。」想要挑對床墊，必然得先摸清它的底細，認識床墊的基本構造。一般來說，床墊分為底層、彈簧、舒適層及表層，而決定軟硬舒適度的則是中央的彈簧及舒適層。時下最夯的獨立筒床墊，便是以各種不同的彈簧排列方式，打造不同的支撐效果，而其上的舒適層則填充了像是泡棉、乳膠及記憶膠，厚度通常會鋪2至3層，一層則大約有1.5公分左右，負責緩和彈簧的堅硬，柔軟地包覆身體，緩解及放鬆肌肉。然而，除了這些常見的材質，若追求更奢華的睡眠享受，龍馬名床更有以馬毛、羊毛、純棉等鋪敘而成的高級舒適層床墊，只要平時做好除濕及保養，在家也能享受尊榮級的五星待遇喔！

▲藉由馬毛中空透氣的特性，製成能夠吸濕排熱的天然床墊，加上2,500顆獨立筒支撐，讓床墊更能緊密貼合身形。（圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床）

Point 2. 品質有保證！安心耐用材質這樣挑！

床墊一般行情價進口為4~6萬，國產則是3~5萬，動輒上萬的花費，且需要承受長時間的睡眠使用，必然得更仔細挑選安全且耐用的材質。然而，床墊材質看似大同小異，究竟要如何分辨材質的優劣呢？小編建議可以從品牌及認證兩處檢視。首先，知名大品牌的材質較一般小工廠的更有安全保障，因其為了承擔起品牌名氣，使用的材質自然得更嚴格把關。其次，則是看看床墊是否有通過國際睡眠協會（ISPA）認證，通過國際審核的床墊，更能讓消費者買得安心。另外，近年來備受重視的甲醛議題，也得以在床墊選擇上獲得保障，龍馬名床不惜花費十餘倍成本，嚴選超過80年歷史的全球黏著劑專家荷蘭SABA，運用環保無毒水性膠製成床墊，不僅不含有害物質、無異味，也提供消費者健康、舒適的睡眠環境。

▲以不織布包裹的獨立筒床墊，相較於傳統彈簧床以鐵絲串連，動作時更能抗干擾，也不具噪音。（圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床）

▲床墊組裝過程需層層疊加，最後圍邊修整更是不得馬虎，最終才得以產製品質精良的成品。（圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床）

Point 3. 床墊壽命有多長？這樣維持不怕髒！

除非外觀上有重大損害，否則床墊就像是人生階段的過渡一般，只有在搬家、結婚裝修時才會換新。不過，床墊畢竟是歸類在「衛生用品」之列，它的使用年限自然會受清潔程度影響。雖然從技術面來看，床墊可以撐15年不壞，不過實際上則會因為塵蟎累積、小孩尿床等原因，建議使用8至10年就更換較為乾淨。另外，若小孩經常在床上蹦蹦跳跳，則要注意床墊是否下陷，如果超過3公分也建議盡速更換。

然而，在這彈性的使用期限內，怎麼做才能延長它的壽命呢？小編建議購買前，先確認保固期限及內容為保護床體結構，而購買後一定要先拆開塑膠封套，才能避免濕氣累積，也不會在睡覺時聽到沙沙沙的聲響。此外，床單下最好鋪上床包式的防水保潔墊，才能防止小朋友尿床滲入或是塵蟎累積，並配備一支除塵蟎吸塵器，才可以有效清除過敏原，讓全家人擁有乾淨的空間。

▲台灣氣候悶熱潮濕，定期清潔是床墊保養的不二法門，也能避免床墊成為塵蟎等過敏原的孳生黃金區。（圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床）

Point 4. 試過再買！5大原則找到命定床墊！

每當逛各大家具用品店時，總會看見有人試躺在床上，甚至就這麼睡著，讓人不免感到有些尷尬。不過小編認真告訴你，不要怕尷尬！躺下去才能買到舒適的床墊！而試躺的準則其實很簡單，誰睡誰躺、依照睡眠習慣試躺。像是穿著舒適的衣著、以平時的睡覺姿勢，試躺個15至30分鐘後，選擇習慣的軟硬度，才不用購買後還得經過一個磨合期，讓自己睡得腰痠背痛，反而得不償失。

▲床墊沒有好壞之分，試躺之後選擇最舒服的，便是最適合自己睡眠習慣的床墊。（圖片來源／台灣床墊推薦品牌龍馬名床）



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