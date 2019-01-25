不要「扣分」，而是用「加分」過日子

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彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock

作 者／岸見一郎

書 名／《變老的勇氣》／皇冠文化

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這個世界上，有些東西運用得宜與否，既可以成為良藥，也會變成毒藥。「欲望」就是其中之一。金錢、朋友、地位和頭銜。想要大量擁有的欲望，會帶來名為「不安」的副作用。因為一旦擁有，不僅想要擁有更多，更會擔心失去已經擁有的東西。即使因為擁有某些東西而得到了幸福，這種幸福也無法長久持續。

相反地，有些人「上了年紀之後，就沒有任何欲望」。這種無欲有時候會讓一個人變得無精打采，做什麼事都提不起勁。這些無欲引起的併發症，會加速身體的衰老。人生路上，持續擁有熱情很重要。所謂熱情，也可以說是目標、夢想，或者說是生命的意義。

日本的文化認為淡泊的境界是一種美德，但熱情不能淡泊。阿德勒曾經說，「人生就是邁向目標」，生命就是「進化」。

不要「向上」，而是以「向前」為目標

無論活到幾歲，都可以進化，但必須注意一件事，那就是必須明確要向哪個方向進化。

阿德勒所說的進化，不是指向上進化，而是「向前」進化。也就是說，不是和他人比較，用「上或下」的標準來衡量，而是為了改變現狀，向前踏出一步。

除了挑戰新事物，默默地持續做之前一直做的事，努力發揮小創意，為日常生活增色，也是重要的「一步」。

不以「向上」為目標，而是「向前進」。這也許並不如想像中那麼容易，尤其年輕的時候，為了和他人競爭，很容易陷入「自己必須更優秀」的想法。

希望比現在的自己更優秀，並為此努力不懈，這種努力很健全，但不需要和他人競爭，或是和別人比輸贏。不必為了輸贏或是在意他人的評價而汲汲營營，而是要充分體會今天做到了昨天還無法做到的事。

和昨天的自己相比，或許無法感受到太大的變化。不妨回想一下半年前，或是一年前的自己。無論選擇任何事，無論從幾歲開始，只要腳踏實地持續，一定可以感受到明確的變化。

借用阿德勒的話，這就是「追求健全的優越性」。在自己身上發現這樣的變化令人欣慰，也能夠為人生帶來年輕的活力。

但是，在我們周遭，充斥著和他人比較，一較上下的標準。如果不是有意識地擺脫這種標準，就會陷入「輸了」或是「贏了」之類的自我診斷。

首先，要意識到自己會不自覺地和他人比較，只要不再和他人比較，心情就會變得比較輕鬆。

用加分法追求「健全的優越性」，激發生命熱情

有時候，雖然感受到自己有明確的變化，感受到自己在前進，卻無法感到欣慰，反而放棄了夢想和目標。

「扣分」思考就是造成這種情況的原因，會讓人覺得現在的自己和理想的自己相去甚遠，不斷給自己扣分。

「扣分」思考會大大影響動力。我學韓文已經兩年，如果我把「不需要透過翻譯，就可以用韓文演講」視為理想狀態，用扣分法評價自己目前的實力，每天快樂的學習就立刻變成一種折磨。因此，除了不要和他人比較，避免和理想中的自己比較也很重要。

以前我只能在演講開始時用韓文打招呼，最多只能自我介紹一下，現在可以用韓文和別人稍微聊幾句。雖然離不需要借助翻譯，自己用韓文演講的程度還差得很遠，但即使只有微小的進步，也要將焦點集中在進步的部分。要做到阿德勒提出的「追求健全的優秀性」，就不能著眼於和理想的差距，用扣分的方式評價自己，而是要用加分的方式評價自己的進步。

從這個角度有意識地尋找，就會發現自己有很多值得加分的地方。當然，也有很多做不到的事。尤其隨著年齡的增加，身體機能的衰退越來越明顯，就很容易注意到這些不如意的地方，就會為自己的價值扣分。

以前健步如飛，最近只要稍微走一小段路，就很容易疲累。膝蓋很痛，沒辦法走路。膝蓋和腰都很痛，自己越來越不中用。這些都是「扣分」思考。

改變看問題的角度，發現更多「能力所及」的事

這是將曾經年輕、精力旺盛、充滿活力的「以前的自己」視為理想狀態，然後用扣分的方式看待現在的自己。但是，即使無法像以前那樣健步如飛，無法走很長的距離，持續散步的習慣，或許可以結交到一起散步的朋友；即使走路的速度變慢了，放慢腳步，反而能夠敏感地感受到以前不曾發現的路旁花草，嗅聞到一年四季不同的氣味。只要稍微改變看問題的角度，就一定會發現很多「力所能及」的事。

我在50歲時因為心肌梗塞病倒，不得不住院1個月。1年後，又接受了冠狀動脈繞道手術。但最近即使接受這種需要全身麻醉，讓心臟停止跳動，使用人工心肺機的手術，回到病房之後，就會立刻開始復健。

首先坐在病床上，走到床邊的椅子，確認脈搏和血壓等生命徵象。因為剛動完手術，光做這件簡單的事就很吃力。但是，在手術第3天走去護理站時，發現腳步穩健得出乎意料。之後，就會逐漸增加走路的距離，當可以走較長的距離後，就開始走樓梯。復健期間，就是不斷累積「今天完成了昨天做不到的事」。

這並不是和其他動相同手術的病人競爭，復健不需要和別人比較，可以用加分法追求「健全的優越性」。即使不和別人比較，每天的一小步成為巨大的喜悅，也可以感受到這種喜悅成為鼓勵，激發了生命的熱情。



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