秒看穿！12星座「超害羞舉動＝愛上妳了」　OO超Man：妳是我的人



▲不想再曖昧下去了！教妳看穿12星座喜歡妳一個人的表現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

兩人明明聊Line聊了好幾個月，約會吃飯、看電影好幾次，但仍無法確定對方對妳的心意嗎？對於他的種種舉止還不確定是喜歡自己，或是「博愛」的表現？國外網站《thoughtcatalog》分析了12星座「喜歡一個人」最直接的反應，一秒讓妳看穿對方心意，兩人的戀情要在過年前開花結果了嗎？



1.牡羊座

羊羊們只要喜歡上一個人就會開始對妳的生活很有興趣，超級愛問問題。當他們墜入愛河時，就想知道關於妳的一切，彷彿要把妳全家人的底細都給摸透，就連閨蜜是哪幾個也瞭若指掌。對他來說，這是最快了解妳的方法，如果對妳沒興趣，他連問都懶得問。

2.金牛座

雖然無法猜測牛牛們的心意，但他們在和妳約會時，可是一邊在試探妳的。雖然嘴上說著自己過去慘痛的情史，但目的在於想吸引妳注意，好勾起妳的憐憫之心，激起一股想要照顧他的念頭。雖然他表面上看起來有點冷淡、對妳不太信任，但事實上他已經喜歡上妳了。

3.雙子座

當雙子們遇到自己真的很想要穩定發展的對象時，他們會顯得格外的冷靜，他們每一步踏得謹慎、走得小心，就怕發生一個錯誤而親手摧毀和妳的緣份。所以當妳發現他不時出現在你身邊遊蕩，或是照三餐問候你，代表他對妳有興趣啦。

4.巨蟹座

巨蟹座多情又敏感，是個一旦愛上就會成為默默守護在身邊的護花使者，即使平常沒有太多做為，只是陪伴在妳左右，聽聽妳大吐苦水，或是能替妳分憂解勞，就是他關心妳、想為妳做點什麼的證明。所以只要花點心思看看他是否花很多時間在身邊偷偷陪伴，就知道他對妳的心意啦。



▲獅子座喜歡一個人會昭告天下：「妳，就是我的人」。（示意圖／取自Pakutaso）



5.獅子座

獅子會保護你！尤其是他們這種愛出風頭的人，在曖昧時期也會竭盡所能向大家宣示：「妳，就是我的人！」並告訴妳和妳在一起他很開心，在公共場合也會摟著妳，做些親密小舉動，完全不害羞或試圖掩飾他喜歡妳的心。

6.處女座

傲嬌的處女座，雖然外在表現得自己好像不感興趣，不過建議妳可以先釋出善意，就能讓他們「露出馬腳」。因為在這冷冰冰的外表下，他愛妳的心早像火球般滾燙，只是裝做對妳沒意思，目的在於等妳先「進攻」啦。

7.天秤座

天秤座在曖昧時期表現最明顯，他們很常因為妳和異性出門而大吃悶醋，或是因為妳太晚回家而狂傳訊息確保妳的安全。平時看起來淡定，給人穩重感的天秤，在遇上喜歡的人容易荒亂，所以當妳感覺到他變得「怪怪的」，那都是因為妳啦。

8.天蠍座

天蠍給人一種冷酷、神秘的感覺，不過一旦讓他們陷入愛情泥淖裡，可是會變得非常瘋狂、忠誠。他們具有超強的包容力，就算另一半天生公主病嚴重，或是個超級大宅女，也都完全不介意。不過僅限於對「自己喜歡的人」而已喔。

9.射手座

愛妳就是要一直黏著妳！射手座希望自己的休假時間都能和心儀對象膩在一起，所以如果他一放假就約妳，每個週末都把行程排得滿滿滿，就是要帶妳去些沒去過的地方走走看看，可得和妳說聲恭喜啦！



▲摩羯在觀察妳什麼時候會進攻，他才會勇敢踏出第一步。（示意圖／記者李佳蓉攝）

10.摩羯座

摩羯很懂觀察，在還不知道妳的心意前他們不隨意進攻，而是選擇和妳保持距離，所以惟有想盡辦法接近他，讓他了解妳的心，他們才會勇於踏出第一步，讓兩人關係有更進一步發展。



11.水瓶座

孤僻的水瓶平時總是遠離人群，一旦他願意花費時間和你共進晚餐，妳就會知道他對妳真的很感興趣。遇到喜歡的人，水瓶們會把自己的世界打開邀請妳「入內參觀」，願意打開自己的心讓妳探索，就是煞到妳的表現啦。

12.雙魚座

心思細膩的雙魚們，愛上一個人時也會變得脆弱，常因為妳一句無心之語而睡不著覺，深怕是自己做錯事情。平時貼心的魚兒們總是暖舉不斷，常常溫馨接送情，生理期替妳送熱可可，還會陪妳買衛生棉，這些小舉動都是他喜歡一個人時才會做的。