▲春節連假「狂歡到失眠」，吃安眠藥就好？專家：千萬別！（圖／示意圖／取自PEXELS）

記者嚴云岑／台北報導

還有1天就是春節連假了！許多民眾已計劃好和朋友聚會、出遊甚至夜唱，食藥署提醒，休假放鬆固然是好事，但仍應維持正常作息，避免每天狂歡到通宵，否則長期下來容易發生疲倦、注意力不集中，甚至失眠等情形，若未經醫囑服用安眠藥，還可能加重失眠症狀。

食藥署藥品組組長蔡文瑛表示，安眠藥屬管制藥品及醫師處方藥，不當使用易成癮。醫師係針對病患個人症狀、肝腎功能、年齡等臨床情形作仔細評估後開藥，民眾於就診後憑醫師處方箋領藥。

若民眾未經醫囑指示而任意服用安眠藥，易導致副作用發生，常見的副作用包含疲倦、頭痛、頭暈、嗜睡、健忘、失眠加劇、腸胃不適、幻覺等，且因未就醫，無法對症下藥，可能讓失眠的症狀更嚴重。

▲失眠示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

蔡文瑛呼籲，若有失眠困擾，建議先從調整作息著手，例如保持規律的睡眠時間、維持安靜舒適的睡眠環境、搭配適當的飲食與運動，睡前不要喝過多的水、咖啡或茶等飲料，睡前不吃辛辣、油膩食物，睡前不要太過忙碌，可聽輕柔的音樂、泡澡來幫助入睡。

若春節過後失眠症狀仍未改善，可尋求醫師協助，積極找出病因，並遵從醫師及藥師指示服藥，才能確保自己用藥安全。