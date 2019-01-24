突發下背痛、僵硬無解？「核磁共振」可揪早期僵直性脊椎炎

▲僵直性脊椎炎患者尤其在早晨起床時，會有嚴重下背疼痛、僵硬。（圖／記者嚴云岑攝）

記者趙于婷／台北報導

核磁共振可以檢測早期僵直性脊椎炎！醫師指出，該症患者通常由「薦腸關節」開始發炎，普遍有早晨睡醒後下背僵硬、疼痛和活動受到限制等症狀，研究發現，用核磁共振成像（MRI）可以檢測早期薦腸關節慢性發炎引發的骨髓水腫和結構損傷。

三軍總醫院風濕免疫過敏科盧俊吉醫師說明，僵直性脊椎炎是一種慢性脊椎發炎，大多發生在45歲以下男性，發生原因和免疫系統異常或遺傳有關，患者尤其在早晨起床時，會有嚴重下背疼痛、僵硬，少數患者會侵犯到胸椎，輕者胸口疼痛，重者可能會造成呼吸困難，另外，部分患者也會合併眼睛虹膜炎、皮膚乾癬、發炎性大腸性疾病等相關併發症。

盧俊吉說，根據院內研究發現，台灣僵直性脊椎炎患者具有較少的骨髓水腫，可運用常規X光片檢查和核磁共振成像MRI來幫助正確並早期準確診斷僵直性脊椎炎病友的早期薦腸關節炎和結構變化，尤其可以使用在亞洲患者的早期診斷。

▲三軍總醫院風濕免疫過敏科盧俊吉醫師。（圖／記者趙于婷攝）

僵直性脊椎炎的治療目標是維持骨骼的最大活動範圍，可分為藥物療法和非藥物療法，藥物療法包括非類固醇消炎藥及新型生物製劑，有助控制發炎及減輕疼痛；非藥物療法如熱敷緩解發炎症狀，也改善肌肉痙攣、脊椎僵硬。

盧俊吉提醒，腰背部運動可增加脊椎的活動度，強化腰背部肌肉和防止脊椎僵直變形，建議可以適度游泳，增加肌力及關節活動度，而病友也要定期來門診追蹤治療，未經醫師許可，不可任意停藥或減低劑量，病情才可以得到控制。