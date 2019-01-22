天冷超會流鼻血？醫獨授「超實用3招」...幫你省衛生紙

點評: 以前上課上到一半，同學鼻血共共流嚇壞寶寶了...



▲天乾物燥，你也超容易流鼻血的嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

圖、文／健談

秋冬氣候較為乾燥，鼻腔乾燥就更容易出現流鼻血的狀況，該如何才能改善呢？弘森診所吳書毅醫師表示，鼻腔乾燥的確是流鼻血的常見原因之一，若有此類問題者，建議可適量塗抹凡士林幫助鼻腔保濕，外出也可配戴口罩以減緩冷空氣的刺激；室內若有習慣開空調時，也可搭配使用加濕器來增加環境濕度，都有助改善因乾燥導致流鼻血的問題喔。



▲醫師分享「鼻孔保濕3實用妙招」，替容易流鼻血的你省下超多衛生紙。（圖／健談授權提供）

秋冬時節氣候乾燥，不少人容易出現流鼻血的問題；尤其秋冬到高緯度的國家旅遊時，更容易因為氣溫與濕度偏低而頻頻流鼻血，到底該如何才能改善呢？吳書毅醫師建議可從保濕、減少刺激與維持環境濕度三個方向進行改善：

1. 凡士林保濕：可在鼻腔內薄薄塗抹一層凡士林，以改善鼻腔黏膜乾燥的問題。

2. 外出戴口罩：當氣溫偏低、風大時，外出時建議可配戴口罩，以減少冷空氣對鼻腔的刺激。

3. 使用加濕器：若室內有開冷暖空調時，建議可搭配使用加濕器來提高環境濕度，以減少流鼻血的問題發生。

吳書毅醫師提醒，若單純因為氣候乾燥導致流鼻血時，盡量保持鼻腔濕潤即可改善，但若一年四季都經常發生不明原因流鼻血的狀況時，最好儘早諮詢醫師的診斷為佳。

流鼻血相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科、耳鼻喉科」

諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師

本文經授權轉自：健談

