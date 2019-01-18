尾牙愛拼酒！「4罐啤酒就超標」全台百萬人達「暴飲」等級　

▲根據WHO指出，約4～5罐300毫升啤酒就是暴飲。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者趙于婷／台北報導

現在正值尾牙祭，免不了喝酒應酬，甚至很多人都還有「喝酒保護心血管」的觀念！對此，專家指出，根據醫學研究，飲酒會導致200種以上疾病，更是死亡或疾病第7大危險因子。而世界衛生組織也強調，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精就是「暴飲」，60克純酒精的酒量相當於4-5罐330毫升啤酒。

根據國健署106年「國民健康訪問調查」的結果，台灣18歲以上的族群中，約有843萬喝酒人口，推估100萬人有暴飲情形。而根據世界衛生組織對「暴飲」的定義，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」。

一次喝酒量超過60克純酒精相當於4-5罐啤酒（5%，330毫升/罐）、1.3瓶保力達B/維士比（10%，600毫升/瓶）、0.8瓶紅酒（13.5%，750毫升/瓶）、0.6瓶米酒（22%，600毫升/瓶）、165毫升的威士忌（46%）、130毫升的58度高粱等。

▲專家提醒，在開心聚餐之餘，要避免勸酒或拼酒等情緒勒索。（圖／記者張一中攝）

小酌怡情、適量喝酒有益健康的說法根本不存在！國健署署長王英偉指出，許多人誤以為喝點酒可以保護心血管，但根據2018年刺胳針醫學期刊（The Lancet）發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的第7大危險因子，致癌風險遠遠抵銷了保護心血管的效果，且喝越多風險越高，只有不喝酒，才能避免各種因喝酒造成的危害。

另外，2018年世界衛生組織（WHO）最新調查報告也指出，全球每年超過300萬人因喝酒死亡，包括事故傷害（28.7%）、消化性疾病（21.3%）、心血管疾病（19%）、傳染性疾病（12.9%）及癌症（12.6%）等，約占全球死亡人數的5.3%，代表每20人就有1人因酒害而死亡。另外，喝酒還會導致200種以上的疾病，造成1億3,260萬人年損失（DALY）。

王英偉提醒，在開心聚餐之餘，應避免勸酒或拼酒這類的情緒勒索，讓不喝酒的人可以放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，包括酒品限量供應、上菜先上水果、蔬菜、酒後不開車。