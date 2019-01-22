膀胱炎買藥吃就好？醫勸「母湯」自行診斷...3種病也會這樣

▲女性出現頻尿、下腹不適或出現反覆泌尿道感染的情形。（圖／達志／示意圖）

記者謝承恩／綜合報導

泌尿感染反覆發作好困擾，民眾若習慣上藥局買藥吃，小心可能越吃越傷身！高雄長庚醫院泌尿科醫師沈元琦指出，在診間時常遇見女性病患一坐下來便說，「我泌尿道感染不會好，怎麼驗尿都說是感染，怎麼辦？」甚至常把頻尿、下腹不適等症狀當成感染處理，小心還有其他病因。

沈元琦表示，患者首先要知道自己是否「真的是泌尿道感染？」，過程中需要花時間問診、檢驗，才不會誤判病情而錯失治療時機。由於女性泌尿道感染是很常見的狀況，所以當患者出現頻尿、下腹不適等症狀時，就自行到藥房包藥吃的習慣，這樣的舉動針對反覆發作或一直都沒痊癒的人來說， 可能會忽略膀胱或輸尿管結石、腫瘤或甚至其他骨盆腔的疾病。

▲膀胱尿道發炎的診斷方式。（圖／翻攝自pixabay）

檢查「膀胱尿道發炎」常見2種方式：

1. 尿液試紙（包含顯微鏡檢查）：主要檢驗是否尿液中有白血球（leukocyte）、亞硝酸鹽（nitrite），是診所最常使用，且可馬上（幾十分鐘至兩小時左右）知道檢驗結果的方法。

2. 細菌培養 : 泌尿道感染的確認診斷，可辨別細菌種類及有效藥物，通常當天無法知道結果。