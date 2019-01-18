蛋營養！1顆雞蛋有5大優點「從頭補到腳」　你今天早餐吃了嗎？



▲蛋被稱為「全營養食物」，讓你從頭補到腳。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

早上來份夾蛋吐司、蛋餅、燒餅蛋等是網友最常吃的早餐，而「蛋」也是人們餐桌上的常客，對於家庭主婦而言，每當不知道要煮什麼，拿出一顆蛋隨便搭配青菜、海鮮都能成為一道道佳餚。在營養學界，雞蛋又有「全營養食物」的美名，一顆小小雞蛋，富含多種營養，《生命時報》也引述外媒，分享5種吃蛋優點，讓你從頭補到腳！

報導指出，雞蛋富含優質蛋白質、脂肪、卵磷脂及多種維生素和鐵、鈣、鉀等人所需要的多種礦物質。一般成年人、老年人，每天吃一顆蛋即可；兒童、孕婦和運動量大的人，每天則可吃1～2顆蛋。國外營養學家和醫師研究發現，每天吃一個雞蛋，就能為你帶來從頭到腳的健康。

過去網友們常將雞蛋與「高膽固醇」聯想在一起，但《健談》曾訪問高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師，她指出，人體中的膽固醇數值並非完全來自飲食，肝臟也會自行合成。然而正常人體的膽固醇僅1/4來自飲食攝取，其餘3/4來自肝臟合成，當飲食攝取的膽固醇較高時，肝臟合成的膽固醇自然減少，但與平常吃幾顆蛋、多少蝦蟹並非有絕對正向關係。



▲每天吃一顆蛋，不會提升膽固醇，還能替你補足營養。（示意圖／取自librestock網站）

早餐來個蛋，替你帶來從頭到腳的健康：

1.健腦益智

蛋黃裡含有的卵磷脂、卵黃素等，對神經系統與人體發育有很大作用。卵磷脂被人消化後，可釋出膽鹼，能促進大腦發育及改善記憶力。

2.保護視力

蛋黃中的葉黃素和玉米黃素等抗氧化物質，能夠保護眼睛不受紫外線傷害。

3.保護肝臟

雞蛋含有的優質蛋白質對肝臟組織損傷具有修復作用，且蛋黃裡的卵磷脂可促進細胞再生，能增加機體代謝和免疫功能。

4.有助減肥

想減肥，就吃蛋吧！有研究顯示，早餐吃雞蛋有助控制體重，其與早餐吃碳水化合物的人相比，早餐吃雞蛋人體重能多減少56%。

5.延緩衰老

雞蛋含有人體所需大部份的營養物質，也有不少長壽老人傳授延年益壽的經驗之一，就是每天一定要吃一顆雞蛋。