冬季保養常犯的這些錯誤，妳中了幾項？

冬季天氣冷颼颼，日常生活中，妳常做的這些不經意的動作、看似稀鬆平常的保養習慣，有些竟然是錯誤的？除了臉部、身體與四肢的保養習慣以外，皮膚科醫師也提醒冬季日常生活其他常見的錯誤習慣，一起來看看妳中了幾項～

冬季錯誤習慣，皮膚科醫師來解答

錯誤習慣1.「天氣冷，衣服、帽子包越多越好。」

潘企岳主任表示，穿太多衣服、戴帽子，較易因悶熱而流汗，可能會有濕疹或黴菌感染。尤其在皮膚皺摺部位，例如：腋下、腹股溝、大腿內側等處較易積汗，更容易長濕疹等。穿衣服與戴帽子應適度，過猶不及。

錯誤習慣2.「洗完澡，不想擦冷冰冰的保濕乳霜，只想趕快穿上衣服鑽進溫暖的被窩裡。」

潘企岳主任建議，洗完澡後，應先把身體表面過多的水分拍乾，再立即塗抹保濕乳液，較有助於肌膚保濕。此外，如果洗完澡任由水分自行蒸發乾，這種做法會使肌膚更加乾澀（冬天肌膚本來就容易乾澀），所以對於皮膚乾燥的人這不是很恰當的做法。

錯誤習慣3.「等到身體的皮膚開始發癢或脫皮後，再開始擦乳液或乳霜就好。」

潘企岳主任認為，盡早擦的效果比較好，最好在有不適症狀前先擦乳液或乳霜；不過有擦還是比沒有擦來得好，即使身體已經出現脫皮或乾癢的症狀，還是可以適當塗抹保濕乳液或乳霜。

錯誤習慣4.「冬天身上皮膚容易乾癢，稍微搔抓一下沒關係。」

潘企岳主任表示，最好不要搔抓，搔抓後更容易產生濕疹，或甚至抓出傷口。建議皮膚乾癢時，先擦保濕乳液或乳霜，若仍覺得乾癢，則建議就醫。

錯誤習慣5.「只有臉部、身體需要保濕，四肢沒關係。」

其實最容易過於乾燥的部位是小腿前側、手指末端、手背，這些地方脂肪層較薄、皮脂分泌較少，因此仍要適度保濕。保濕方法則與身體一樣，洗完澡後拍乾水分擦乳液。此外，潘企岳主任指出，水楊酸常被使用在去角質乳液中，如果濃度小於或等於2%，懷孕時仍可使用；不過如果濃度高於2%或不確定濃度，則建議不要使用比較安全。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年1月號。https://bit.ly/2skQz2D