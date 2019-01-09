送禮送到心坎裡！藥師解析「5種類保健品」...這樣挑就對了

▲就讓藥師告訴你該如何挑選保健品，送進對方的心坎裡！



文／藥師KIKI

年節到了，大家返鄉前，都會買一些伴手禮回家孝敬老人家，大家網往後會選擇購買一些名產、零食、糖果禮盒。在這老人化年代，如果可以可以的話，建議將送禮變成「送健康」，可以送一些符合長輩需求的保健品，這裡就給大家5種保健保養品的建議！

1.優質蛋白奶粉或飲品

老人其實很容易會因為「肌肉量減少」而引起肌少症，最後漸漸行動遲緩；如果是單獨居住老人，會因為自己吃而隨便吃，在飲食上更是缺少優質蛋白，這時候就可以送一些符合老人的優質蛋白飲品或是奶粉。



▲老人會因為肌肉量減少而逐漸行動遲緩，所以可以送他們優質蛋白奶粉或飲品。（圖／記者周宸亘攝）



2.鈣及葡萄糖胺

許多老人家往往一跌倒就馬上就骨折，而且他們往往都不知道原來自己有骨質疏鬆，因此建議老人家平常攝取了正常飲食之後，也可以加鈣片補充；再來就是針對關節問題，天冷時，退化性關節炎會更痛，老人家也會更不愛動，在這惡性循環下，他們就會漸漸無法走動，因此建議可以選擇葡萄糖胺、膠原蛋白等等一些能夠補充關節營養的產品。

3.益生菌及酵素

過年這段時間免不了大吃大喝，但是老人平日的飲食都比較清淡，如果突然大魚大肉，很容易就會引起脹氣和腸胃不適，因此建議可以選擇一些可以改善脹氣的酵素保健品，或是補充一些腸胃道的益生菌產品，都可以讓長輩開心過節。



▲過年很容易就會因為大魚大肉而引起脹氣或是腸胃不適的問題。 （圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.綜合維他命

綜合維他命是許多人買伴手禮的首選，近期市面上有很多為銀髮族設計的維他命，甚至還有為男女設計的保健食品；熟齡者常常會有腸胃吸收不佳的問題，因此「維他命」會是一個不錯的選擇。

5.葉黃素

除了腸胃吸收不佳之外，「眼睛老化」也是熟齡者的另外一個大問題，尤其現在的老人也會開始使用智慧手機，所以這時候就應該幫他們做一下「眼睛防曬」，而葉黃素可以抗氧化並中和掉手機及陽光紫外線照射產生的自由基，延緩眼睛的老化疾病，因此葉黃素也是很適合家中長輩的保健品之一。



▲葉黃素不僅可以抗氧化，還可以中和掉手機及陽光紫外線照射而產生的自由基，延緩眼睛的老化疾病。



這段時間許多保健品廠商推出很多優惠，建議大家如果逛賣場時，可以去藥局走走看看，許多適合長輩的禮物就在其中，除了送禮外，也把健康送給他。

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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