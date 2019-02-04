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過年必吃OO？「13種應景年菜」意義曝光　你家桌上缺哪一道？

點評:吃起來～不瞞大家說，小編家全部丟進去煮成火鍋最方便吃啦！
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年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）
▲除夕要吃團圓飯，在你們家都有哪些年菜上桌呢？（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

除夕吃團圓飯，是家中婆婆媽媽一年中最忙碌的一天，由於在外打拼的子孫們返鄉過年，在家人齊聚一堂的這一天，豐盛的年菜絕對少不了。過年大多會吃與吉祥物相關諧音的食物，以祈求來年大家都能過得平安順遂。知名臉書插畫粉專《10 Seconds Class - 10秒鐘教室》分享13道過年必吃年菜，及其所代表的意義，希望在新的一年，大家都能福旺好運到，步步高升。

過年必吃OO？「13道年菜」意義曝光。（圖／《10 Seconds Class - 10秒鐘教室》授權提供）
▲13道必吃年菜一次曝光，你今年吃了哪一道？（圖／《10 Seconds Class - 10秒鐘教室》授權提供）

《10 Seconds Class - 10秒鐘教室》分析「13道過年必吃年菜」及所代表的意義，你家今年少了哪一道？

1.火鍋：大家圍在一起吃火鍋，取其團圓之意。

2.魚：象徵年年有餘，這道菜當天一定不能吃光。

3.蘿蔔糕：又稱菜頭糕，有好彩頭與步步高升的意思。

4.糖果：俗話說：「吃甜甜，好過年」，也是新年的必備零食。

5.水果：橘代表吉利、蘋果代表平安，至於鳳梨則表示旺來。

6.丸子：取丸與圓字的諧音，有事事圓滿的意思。

7.雞：雞台語同「家」，可以的話吃全雞最好。

8.韭菜：象徵著長長久久，吃得時候越慢才能越長久。

9.年糕：可說是過年必吃的應景食品，有年年高升之意。

10.餃子：又稱為元寶，財源滾滾、招財進寶的意思。

11.佛跳牆：因為用料豐富且食材成本昂貴，也用來代表高貴、富貴的意思。

12.年長菜：即芥菜，本來很苦但越煮越甘，象徵苦盡甘來。

13.髮菜：發音同「發財」，目前是保育食材，已禁採。

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關鍵字： 飲食健康 過年 年菜 意義 10 Seconds Class - 10秒鐘教室
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