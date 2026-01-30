茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選

▲「茶葉蛋含糖量高」最近在Threads上掀起話題。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

近日有營養師在Threads發文點名「以為無糖其實糖超多的食物」，茶葉蛋也上榜，引發譁然。隨後遭家醫科醫師反駁，指「滷汁那點糖根本不足以影響健康」，該營養師隨後火速刪文。對此，兒童內分泌醫師陳奕成也發文聲援，強調茶葉蛋絕對是優質點心，比起擔心糖分，家長更該留意的是「鈉」含量，並傳授3招安心吃法。

稱「茶葉蛋含糖高」遭打臉 營養師悄刪文

該名營養師日前發文點名滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司等9樣食物是「隱藏版糖分炸彈」，遭家醫科醫師反駁，認為茶葉蛋是外食族最方便的優質蛋白來源，不應被妖魔化；眼見爭議擴大，該營養師悄悄刪除貼文，讓家醫科醫師忍不住質疑：「直接刪文是什麼操作？營養師團隊要出來正面回應一下嗎？不是刪了就當沒事欸。」

真兇不是糖！醫揭茶葉蛋「最易忽略隱憂」

針對茶葉蛋引發的網路論戰，陳奕成醫師在粉專發文指出，自己一直都很鼓勵國小以上的小朋友，「把茶葉蛋當作下課點心」。他解釋，雞蛋屬於「全營養食物」，含有豐富的優質蛋白，對於活動量大的孩子來說，茶葉蛋是超商隨手可得的原型食物，相較於麵包等精緻澱粉，更能提供穩定的飽足感，並補足長高所需要的原料。

雖然茶葉蛋的糖分不足掛齒，但陳奕成點出，美味背後的「鈉」負擔才是家長該留意的重點。他分析，那一鍋香氣四溢的醬油滷汁，會讓蛋殼吸附額外的鈉，對於腎臟發育尚未完全成熟的1～3歲幼兒來說較具負擔。因此，他建議還沒上幼兒園的小小孩，還是優先選擇「水煮蛋」比較安全。

想讓孩子靠吃蛋長高又不傷身？陳奕成也分享「3種健康吃法」供家長參考：

✓挑選有技巧：在超商夾取時，避免挑選「殼裂太深」或「顏色過黑」的蛋，減少鈉含量攝取。

✓剝皮有撇步：剝完蛋殼後，可以用飲用水稍微「沖一下表面」，洗去殘留的滷汁。

✓小小孩限量吃：1～3歲的孩子腎臟未發育成熟，建議以居家水煮蛋為主。

另有網友針對「茶葉蛋的咖啡因」存有疑慮。陳奕成貼心解釋，茶葉蛋在滷製時，茶葉中的咖啡因的確會滲入蛋白與蛋黃中，「不過含量很低很低就是了」。他認為小朋友食用後，若不會興奮到睡不著覺，可以不用太擔心，但不要一天吃2、3顆茶葉蛋。

陳奕成強調，茶葉蛋絕對是外食族與成長期孩子的優質點心，只要掌握挑選原則，就能避開鈉含量過高的疑慮，安心補充蛋白質。