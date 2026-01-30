狼醫連爆遭監院糾正　石崇良：人都會犯錯「廢照不符比例原則」

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院婦產部發生住院醫師性侵女病患、主任性騷醫師等案件，監察院通過糾正台大醫院及衛福部。衛福部長石崇良今（30）日表示，這部分一定會研擬相關的限制，會先在事件發生後調整醫師工作內容。但他也強調，人都會犯錯，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，會有比例原則考量。

監察院通過提案糾正台灣大學、台大醫院及衛福部，認為台大醫院婦產部忽視部內性騷擾問題，連提供院內女性同仁「安心工作之職場環境」最基本需求都無法達到，違失情節重大。監察院也要求衛福部儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練之要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。

石崇良上午受訪時表示，還沒完整看過報告，不過從過去台大醫院發生性騷、性侵案件，凸顯很多臨床上同仁對於性平觀念需要再強化，也要鼓勵「講出來」，衛福部會強化教育，讓所有醫療同仁對性平觀念更落實。

石崇良接著提到，除了強化教育之外，機制也要暢通和友善，發生任何性騷事件，都要勇於提報，且不要產生二度傷害。他說，事件真正發生後就要快速處理，至於對未來的防堵、對事件的揭露，也都會一步一步地落實。

另外，監委也要求該有限制機制，以免再有涉案醫師在案發後仍持續執業。石崇良則回應，這部分會研擬，不過也不是一次就把涉案醫師排除在這個社會之外，還要看如何接續後面的輔導改善，「人都會犯錯，犯錯之後怎麼輔導回到正軌。」他強調，醫師還是有執業自由，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是要有比例原則的考量。